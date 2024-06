per Mail teilen

In Heidelberg hat am Sonntagmorgen ein geparktes Auto Feuer gefangen und ist komplett abgebrannt. Die Flammen griffen auf das Nachbargebäude über.

Am Sonntagmorgen ist in der Heidelberger Schneidmühlstraße im Stadtteil Bergheim ein Auto komplett abgebrannt. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort, so dass das Feuer gelöscht werden konnte. Es befanden sich keine Menschen im Auto.

Flammen griffen auf Gebäude über

Das abgebrannte Tesla Elektroauto war nahe an einem Wohnhaus geparkt, so dass die Flammen auch auf das Gebäude übergriffen. Eine Wohnung im Erdgeschoss musste entraucht werden. Inwiefern sie bewohnbar sei, sei noch nicht klar, teilte die Polizei mit. Eine Person, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude befand, wurde leicht verletzt.

Warum das Fahrzeug Feuer fing, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Auch die Schadenshöhe werde noch ermittelt.