Der Landliebe-Betriebsrat hat mit dem Unternehmen über einen Sozialplan für die Beschäftigten in Heilbronn und Schefflenz beraten. Eine vorgezogene Schließung steht im Raum.

Es geht um die Zukunft der 400 Landliebe-Beschäftigten in Heilbronn und Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis). Die Unternehmensgruppe Theo Müller plant bis 2026 unter anderem die Schließung des Landliebe-Werks in Heilbronn. Betriebsrat, Vertreter der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Unternehmensvertreter der Theo Müller Gruppe hatten am Mittwoch in Würzburg stundenlang verhandelt. Ein Ergebnis steht noch nicht fest. Am kommenden Mittwoch steht das nächste Gespräch an.

Vorschläge des Betriebsrates bislang abgelehnt

Zuvor hatte die Unternehmensgruppe Theo Müller zu der Landliebe gehört, alle Vorschläge des Betriebsrats abgelehnt. Unter anderem ging es dabei um eine veränderte Weiterführung oder einen Verkauf des Werkes. Von der Gewerkschaft NGG hieß es, man erwarte keinen goldenen Handschlag, sondern harte Verhandlungen.

Werk in Schefflenz wohl unmittelbar vor der Schließung

Bei den Verhandlungen in Würzburg ging es auch um das Werk in Schefflenz, das eigentlich 2025 oder 2026 dichtgemacht werden soll. Nun könnte es sogar noch früher schließen, heißt es vom Betriebsrat. In dem Werk ist am Freitag zum letzten Mal Werksverkauf, was die Spekulationen anheizt. Auf Facebook hat die bisherige Kundschaft Überraschung und Mitgefühl ausgedrückt.