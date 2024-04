Betriebsversammlung im Heilbronner Landliebe-Werk: Suche nach Käufern läuft

per Mail teilen

Um das Landliebe-Werk in Heilbronn noch zu retten, haben Betriebsrat und Gewerkschaft die Suche nach potenziellen Käufern gestartet. Außerdem ging es um alternative Konzepte.

Bei einer Betriebsversammlung am Dienstagnachmittag im Heilbronner Landliebe-Werk haben Betriebsrat und Gewerkschaft die Beschäftigten über die aktuelle Situation informiert. Die Hoffnung der Arbeitnehmervertreter ist, entweder einen Käufer zu finden oder den Müller-Konzern davon zu überzeugen, am Standort doch noch festzuhalten.

Rettung des Landliebe-Werkes? Weiteres Treffen in Frankfurt

Frank Meckes von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) hatte sich nach einem ersten Gespräch mit Müller-Verantwortlichen Anfang April allerdings sehr ernüchtert gezeigt. Am 18. April sei jetzt ein weiteres Treffen in Frankfurt am Main geplant, sagte der Gewerkschafter dem SWR.

Die Menschen erwarten, dass man uns nicht mit dem Nasenring durch die Manege führt, sondern ernsthafte Gespräche führt.

Gibt es Alternativen zur Schließung des Landliebe-Werkes in Heilbronn?

Meckes fordert, dass Müller die Vorschläge der Arbeitnehmervertreter ernsthaft prüft und analysiert. Er wolle keine reine "Alibi-Veranstaltung", so Meckes. Aktuell gebe es noch keinen Interessenten für den Heilbronner Standort, so der NGG-Vertreter. Intensiv befassen sich die Arbeitnehmervertreter gerade auch mit Alternativkonzepten zur Schließung. Konkret geht es etwa um neue Produkte, die in Heilbronn produziert werden könnten. Es gebe vor Ort auch ein großes Kühllager, welches für Dienstleistungen genutzt werden könne.

Betriebswirtschaftliche Zahlen des Landliebe-Standortes werden geprüft

Der örtliche Betriebsrat hat zudem einen Wirtschaftsprüfer und Anwälte beauftragt, die das Zahlenwerk des Standorts genau prüfen würden. Beim Termin in Frankfurt würden erste Zahlen präsentiert, so Meckes.

Die Arbeitnehmervertreter erheben weiter den Vorwurf, dem Molkereikonzern sei es gar nicht um den Standort Heilbronn gegangen. Müller habe sich nur die Marke Landliebe sichern und seine Marktmacht ausbauen wollen.

Mir drängt sich nach dem ersten Gespräch mit Müller auf, dass die Menschen in Heilbronn zum Bauernopfer werden.

Petition im Internet für Landliebe in Heilbronn läuft noch

Nach wie vor läuft im Internet auch noch eine Petition der NGG mit dem Aufruf "Landliebe muss bleiben!". Innerhalb kurzer Zeit haben diese bereits 4.300 Menschen unterzeichnet. Wenn 5.000 Unterschriften erreicht seien, wolle man die Petition an den baden-württembergischen Landtag weitergeben, kündigt Frank Meckes an.