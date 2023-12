Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:43 Uhr Überblick zu Weihnachtsmärkten im Land - mit interaktiver Karte Welcher Weihnachtsmarkt ist der Schönste? Egal ob groß oder klein, hier in Baden-Württemberg gibt es viele Märkte, die einen Besuch wert sind. Jeder hat seine Besonderheiten. Wer es also noch nicht auf einen Weihnachtsmarkt geschafft hat - noch ist Zeit.

9:27 Uhr Bundesliga-Duell: Hoffenheim empfängt Bochum Gewinnen sie heute? Am Abend spielt die TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum. Seit vier Bundesliga-Partien sind die Kraichgauer sieglos. Doch um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren, werden dringend Punkte benötigt. Aktuell stehen sie auf Platz 6, der für die Qualifikation zur Conference League berechtigt. Da trifft es sich gut, dass die direkte Konkurrenz mit Frankfurt und Freiburg (Platz 7 und 8) zuletzt eher schwächelt. Auch bei ihnen steht nur ein "Dreier" aus den letzten fünf Spielen zu Buche. Das macht aus Hoffenheim-Sicht Hoffnung. Und wenn wir schon bei Treffen sind - TSG-Torjäger Wout Weghorst trifft zuletzt richtig gut. Vier Tore in fünf Partien sind dem groß gewachsenen Niederländer gelungen. Das überzeugt auch Trainer Pellegrino Matarazzo:

9:02 Uhr Mehr RS-Virus-Fälle: "Auf den Stationen schon recht dicht" In Deutschland steigen die Infektionen mit dem RS-Virus (Respiratorische Synzytial-Virus) laut Robert Koch-Institut an. "Wir sehen bei den Atemwegserkrankungen ganz klar den Beginn der Saison", bestätigt auch Chefarzt Andreas Holzinger vom Diakoneo in Schwäbisch Hall dem SWR. Es sei auf den Stationen schon recht dicht, auch in den Ambulanzen sei mehr los. Von den an RSV Erkrankten werde aber keiner auf der Intensivstation behandelt, so Holzinger. Dabei sei Schwäbisch Hall später dran als beispielsweise Stuttgart. Von dort habe man schon vor drei Wochen gehört, dass RSV wieder im Anrollen sei, erzählt der Chefarzt. Anfragen, ob die Klinik Patientinnen und Patienten von anderen Häusern aufnehmen könne, habe es diese Saison noch nicht gegeben.

8:42 Uhr A8 bei Pforzheim nach Sperrung wieder frei Die A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd ist nach der Sperrung am Donnerstag wieder freigegeben. In der Dauerbaustelle war in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto in Brand geraten. Weil die Fahrbahn beschädigt wurde, blieb ein Fahrstreifen wegen Sanierungsarbeiten bis in den frühen Morgen gesperrt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A8 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Folge waren kilometerlange Staus. Im Rückstau kam es dann am Donnerstagmittag zu einem weiteren Unfall. Zwei Lkw waren am Stauende Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ineinander gefahren. Dabei wurde ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Pforzheim Fahrbahn musste repariert werden A8 bei Pforzheim nach Unfall und Autobrand wieder freigegeben Ein brennendes Auto und ein Lkw-Unfall haben auf der A8 bei Pforzheim am Donnerstag für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Seit Freitagmorgen ist auch der letzte gesperrte Fahrstreifen wieder freigegeben. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 08. Dezember 2023 um 7 Uhr.

8:24 Uhr Fast jeden Tag gefährliche Bahnsituationen in BW Im Jahr 2022 kam es zu 342 gefährlichen Ereignissen im Schienenverkehr in Baden-Württemberg - das hat eine SWR-Anfrage bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen ergeben. Am häufigsten gab es Vorfälle bei stehenden Zügen - wenn etwa Türen plötzlich aufgingen, wie ein Sprecher der Bundesstelle sagte. Zum Teil gab es aber auch Probleme mit Schranken, wie die SWR-Reporter Jürgen Rose und Natalier Meyer berichten: Video herunterladen (51,2 MB | MP4)

Kritik an Israel-Offensive: Die USA kritisieren Israel für die Offensive im südlichen Gazastreifen. Außenminister Antony Blinken sagte, Israel müsste die Zivilbevölkerung besser schützen. Zum Beispiel gehe es nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten - Israel müsse auch so darüber informieren, dass die Menschen tatsächlich wüssten, wohin sie flüchten könnten. Weiter Grenzkontrollen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz über den 15. Dezember hinaus für mindestens zwei Monate zu verlängern. Das sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". SPD vor Bundesparteitag: Die "Kanzler"-Partei steckt vor dem heutigen Start ihres Bundesparteitags in der Krise - die Umfragewerte sind so schlecht wie seit zwei Jahren nicht. Was heißt das für die Parteispitze, die auf dem Parteitag wiedergewählt werden will?

7:21 Uhr Neue Angaben auf Weinflaschen Eine neue EU-Verordnung schreibt vor, welche Angaben auf Wein- und Sekt-Etiketten stehen müssen. Vorgeschrieben sind etwa Angaben zu den Kalorien und Inhaltsstoffen. Die Neuregelung gilt ab heute - doch es gibt Ausnahmen: So gelten die neuen Vorgaben etwa erst für den Jahrgang 2024. Der Weinbauverband Württemberg mit Sitz in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist erleichtert, dass die neuen Weinetiketten nicht ab sofort auf den Flaschen sein müssen. An sich stelle die neue Vorschrift die Weinwirtschaft nicht vor allzu große Hürden, meint Hermann Morast, Geschäftsführer des Weinbauverbandes. Transparenz sei den Weingärtnern generell sehr wichtig. "Wir schenken den Verbrauchern im wahrsten Sinne des Wortes reinen Wein ein", betont der Verbandssprecher. Was die Branche vor allem belastet habe, sei die lange Unklarheit gewesen, was genau jetzt ab dem 8. Dezember verbindlich gelte, kritisiert er.

7:12 Uhr Warnstreik bei der Bahn: Diese Rechte haben Fahrgäste Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist in vollem Gange. Schon vor Beginn der eigentlichen Streik-Aktion ist es in Baden-Württemberg zu Ausfällen gekommen. "Der Regionalverkehr der DB Regio Baden-Württemberg wird massiv beeinträchtigt sein", teilte die Bahn schon vorab auf ihrer Internetseite mit. Welche Rechte vom Warnstreik betroffene Reisende haben, haben wir hier zusammengefasst: Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Donnerstags, 7. Dezember früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets. Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 08. Dezember 2023 um 7 Uhr.

7:00 Uhr Warnstreik bei der Bahn: Pendler in Mannheim genervt Bahnreisende in Mannheim sind vom erneuten Warnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL genervt. "Jetzt so kurz vor Weihnachten hätte es auch nicht sein müssen - und vor allem so kurzfristig", sagte ein Reisender am Mannheimer Hauptbahnhof dem SWR. "Ich kam gerade von der Nachtschicht und möchte nach Hause", berichtet ein anderer Mann heute Morgen. "Meine nächste S-Bahn wäre die S3 um 7:06 Uhr in Richtung Karlsruhe. Da müsste ich jetzt eine gute Stunde warten." Wie er heute Abend wieder zur Arbeit fahre, wisse er noch nicht. Statt eine Stunde dauere die Fahrt bei ihm nun zwei Stunden und 40 Minuten. Ein anderer Reisender ist gerade auf dem Weg nach Berlin. Nun muss er einen Umweg über Köln nehmen, das kostet ihn zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Stunden extra, berichtet er.

6:49 Uhr Das Wetter in BW: Glatteis am Freitag, Regen am Wochenende Auf den Straßen in Baden-Württemberg könnte es heute Morgen wieder glatt sein. Wo in der Nacht Regen auf gefrorenen Boden gefallen ist, besteht Glatteisgefahr. Tagsüber wird es mit 1 bis 7 Grad mild. Am Wochenende steigen die Temperaturen dann weiter auf bis zu 11 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den SWR-Wetterbericht von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,8 MB | MP4)

6:12 Uhr Telefonische Krankmeldung wieder möglich Krankschreiben per Anruf: während der Corona-Pandemie üblich, seit April 2023 aber nicht mehr erlaubt - bis jetzt. Denn der zuständige Ausschuss für das Gesundheitswesen hat die telefonische Krankschreibung wieder ermöglicht. Doch es gibt Regeln: So ist die Krankschreibung per Telefon nur möglich, wenn die erkrankte Person bei der Praxis bekannt ist, keine "schwere Symptome" vorliegen und die Krankmeldung für nicht länger als fünf Tage gebraucht wird. SWR Über dieses Thema berichtete SWR3 am 07. Dezember 2023 um 19 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn zum Warnstreik aufgerufen. Bis heute Abend um 22 Uhr kommt es deshalb zu massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Im Prozess um zwei getötete Seniorinnen aus dem Raum Schwäbisch Hall wird heute ein Urteil erwartet. Der Angeklagte könnte auch noch für weitere Morde verantwortlich sein, für die er jedoch nicht angeklagt wurde. Grund dafür waren wohl Ermittlungsfehler der Polizei. Möglicherweise fällt heute auch das Urteil in einem Prozess wegen Menschenhandels. Insgesamt fünf Männer, die laut Gericht zu der rockerähnlichen Gruppierung "United Tribuns" im Raum Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gehören sollen, müssen sich wegen diverser Straftaten vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Unter anderem sollen sie Frauen zur Prostitution gezwungen und in großem Stil mit Drogen gehandelt haben.

