Stuttgart 21 wird teurer. Das ist schon seit Wochen bekannt. Die Frage ist aber um wie viel? Eine Recherche von Reuters zeigt jetzt: Die Kosten liegen wohl bei 11,5 Milliarden Euro.

Die Kosten für das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 steigen nach Aussagen aus Kreisen der Deutschen Bahn weiter. Wie die Nachrichtenagenturen Reuters und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Donnerstag mitteilten, wird sich das Projekt um etwa 1,7 Milliarden Euro auf nun rund 11 Milliarden Euro verteuern. Das habe eine neue Kostenschätzung ergeben. Reuters beruft sich auf Informationen von Personen, die mit den Zahlen vertraut seien. Die dpa will den Betrag aus dem Aufsichtsrat erfahren haben. Dass das Projekt nicht mehr im bisherigen Kostenrahmen zu halten sei, wurde bereits bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des S21-Lenkungskreises am Freitag bekannt gegeben.

Bahn nennt bislang offiziell 9,79 Milliarden Euro

Zudem plane man einen Puffer von weiteren 500 Millionen Euro ein. Der Finanzierungsrahmen liegt demnach bei knapp 11,5 Milliarden Euro. Damit hätte sich der Preis für das Mammutprojekt gegenüber der Kalkulation zu Baubeginn 2010 weit mehr als verdoppelt. Zuletzt hatte die Bahn Anfang 2022 ihre Schätzung auf knapp 9,2 Milliarden Euro erhöht (inklusive Puffer 9,79 Milliarden Euro). Ein Bahn-Sprecher wollte sich zu den Zahlen nicht äußern. Er betonte aber, man halte am Starttermin für den Bahnhof bis Ende 2025 fest. Eine Recherche des SWR vom Mittwoch hat allerdings ergeben, dass der Eröffnungstermin nicht mehr haltbar ist.

Grund für Mehrkosten bei S21: steigende Kosten beim Bau

Als Grund der neuen Mehrkosten führe das Management vor allem die allgemeine Steigerung von Baukosten gerade in den vergangenen Jahren an, sagte ein Insider. Das Bahnhofsprojekt sieht im Kern eine Verlegung des Stuttgarter Kopfbahnhofs unter die Erde und eine Anbindung an Hochgeschwindigkeitsstrecken durch Tunnel vor. Auch der Stuttgarter Flughafen bekommt so eine Verbindung.