Bei der Deutschen Bahn beginnt am Abend um 22 Uhr ein 24-stündiger Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Das Unternehmen rechnet mit spürbaren Auswirkungen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erhöht nach dem Scheitern der Tarifgespräche bei der Bahn den Druck. Der nächste Warnstreik soll ab Donnerstagabend wieder den Eisenbahnverkehr lahmlegen: Ab 22 Uhr sollen auf der Schiene für 24 Stunden weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs stillstehen, teilte die GDL am Mittwochabend mit. Der Güterverkehr soll bereits um 18 Uhr bestreikt werden.

Der Regionalverkehr der DB Regio Baden-Württemberg wird massiv beeinträchtigt sein.

Zugausfälle schon vor Beginn des Streiks möglich

"Der Regionalverkehr der DB Regio Baden-Württemberg wird massiv beeinträchtigt sein", teilte die Bahn am Mittwochabend auf ihrer Internetseite mit. Schon vor Beginn des Streiks komme es am Donnerstag ab 19 Uhr "zu Beeinträchtigungen und Zugausfällen". Nach Angaben der Bahn wird die DB Regio Baden-Württemberg am Freitag bis Tagesende nach einem Notfallplan verkehren. Allerdings betont die Bahn auf ihrer Internetseite auch, dass es "bei den Notfallplänen noch zu kurzfristigen Änderungen und Zugausfällen kommen" könne. Der Notfahrplan für Baden-Württemberg weist auf manchen Strecken einzelne Zugverbindungen aus, zum Teil wird ein Drei-Stunden-Takt in Aussicht gestellt. Auf anderen Strecken dagegen wird laut Bahn kein Notprogramm angeboten.

Notfahrplan für BW während des GDL-Streiks am 7. und 8.12.2023 "IRE3: Ulm - Lindau / Friedrichshafen - Basel Bad Bf Wegen Baustelle Biberach unregelmäßiger Verkehr Ulm<>Biberach und Aulendorf<>Friedrichshafen. Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen. Einzelne Zugverbindungen

IRE6: Stuttgart - Tübingen - Aulendorf /Rottenburg(Neckar) (einzelne Zugverbindungen)

IRE50: Aalen - Ulm (kein Notprogramm > wenn möglich auf Züge der SWEG ausweichen)

IRE200: Wendlingen - Ulm (2-Stunden-Takt)

RE2: Karlsruhe - Konstanz (einzelne Zugverbindungen)

RE4: Stuttgart - Konstanz (kein Notprogramm)

RE5: Stuttgart - Friedrichshaf en (kein Notprogramm Stuttgart<>Ulm. Wenn möglich Züge der Go-Ahead GmbH nutzen. Wegen Baustelle Biberach unregelmäßiger Verkehr Ulm<>Biberach und Aulendorf<>Friedrichshafen. Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen.)

RE7: Karlsruhe - Basel Kein Notprogramm, Züge der Linien RE2 (Karlsruhe<>Offenburg), Linie RB26 (Offenburg<>Freiburg) und RB27 (Freiburg<>Basel) nutzen.

RE14a/b: Stuttgart - Rottweil / Freudenstadt (einzelne Zugverbindungen)

RE55: Donaueschingen - Ulm (einzelne Zugverbindungen)

RB26: Offenburg - Freiburg(Breisgau) (3-Stunden-Takt)

RB27: Freiburg(Breisgau) -Basel Bad Bf /Neuenburg(Baden) (3-Stunden-Takt Freiburg<>Basel, Kein Notprogramm Müllheim(Baden)<>Neuenburg(Baden))

RB28: Müllheim(Baden) - Mulhouse Ville (kein Notprogramm)

RB30: Basel Bad Bf - Lauchringen (3-Stunden-Takt)

RB31: Radolfzell - Friedrichshafen (kein Notprogramm. Züge der Linie IRE3 nutzen)

RB37: Waldshut -Stühlingen (kein Notprogramm)

RB42: Donaueschingen - Triberg/Rottweil (kein Notprogramm. Züge der Linie RE2 und SWEG nutzen)

RB53: Aulendorf - Leutkirch /Wangen(Allgäu) (einzelne Zugverbindungen)

RB56: Ulm - Sigmaringen (Kein Notprogramm. Züge der Linie RE55 nutzen)

RB63: Bad Urach - Herrenberg (Kein Notprogramm Bad Urach<>Tübingen, 1.5 Stunden-Takt Tübingen<>Herrenberg)

RB74: Pforzheim - Horb - Tübingen (Pforzheim<>Horb einzelne Zugverbindungen, Horb <> Tübingen guter 2-Stunden-Takt)

RB93: Friedrichshafen - Lindau (Züge der Linie IRE3 nutzen)

Friedrichshafen - Lindau MEX 19 / 90: Stuttgart - Schwäbisch Hall-Hessental - Crailsheim (einzelne Zugverbindungen > wenn möglich auch auf Züge der Go Ahead GmbH ausweichen)

S1 / S10 / S11: Breisach / Endingen - Freiburg - Seebrugg / Villingen(Schwarzw) (kein Notprogramm Titisee<>Villingen(Schwarzw)), Kein Notprogramm Endingen a.K. <>Gottenheim, Einzelne Zugverbindungen Breisach-Freiburg-Titisee)

RS2 / RS21: Ulm - Biberach(Riß) (2-Stunden-Takt)" Quelle: https://regional.bahn.de/regionen/baden-wuerttemberg/fahrplan/bahn-infos-baden-wuerttemberg, abgerufen am 7.12.2023 um 6:50 Uhr

Massive Zugausfälle im Bodenseeraum

Die Fahrgäste der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) müssen mit besonders vielen Ausfällen rechnen. Diese Züge werden nämlich vermehrt von Lokführern und Lokführerinnen gefahren, die in der GDL organisiert sind und sich am Streik beteiligen werden, sagte der GDL-Ortsvorsitzende aus Friedrichshafen. Sowohl die Gäubahn Singen–Stuttgart, die Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell als auch der Fernverkehr von Lindau nach München ist massiv von dem GDL-Streik beeinträchtigt.



Der Seehas zwischen Engen und Konstanz wird hingegen nicht bestreikt. Die Lokführer und Lokführerinnen dort sind bei der Schweizerischen Bundesbahn angestellt und nehmen nicht am GDL-Streik teil.

Auch S-Bahn betroffen

Laut der Deutschen Bahn fallen auch mehrere S-Bahn-Linien wegen des bundesweiten Streiks komplett aus. Das betrifft unter anderem die Linie S9 auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Mannheim, die Linie S2 Kaiserslautern–Mosbach, sowie die S4 Germersheim–Bruchsal der S-Bahn Rhein-Neckar. Auch im Raum Stuttgart sind Ausfälle und Verspätungen nicht auszuschließen.



Wie die Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH (RNV) dem SWR mitteilte, ist der Bus- und Straßenbahnverkehr nicht vom Streik der GDL betroffen. Dennoch fahren aktuell weniger Straßenbahnen und Busse als üblich in der Region, denn es herrscht Personalmangel.

GDL-Streik: Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB wird am 7.12., 22 Uhr, bis 8.12., 22:00 Uhr, wegen eines Streiks der GDL massiv beeinträchtigt sein. Informieren Sie sich vor Reiseantritt in den Reiseauskunftsmedien sowie unter https://t.co/xoHMuhvguh. #DBRegio_BW

Zugbindung ist aufgehoben

Die Bahn weist darauf hin, dass alle Fahrgäste, die ihre für Donnerstagabend und Freitag geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, ihr Ticket "zu einem späteren Zeitpunkt nutzen" können. Die Zugbindung sei aufgehoben, das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. "Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Donnerstags früher zu fahren", so die Bahn.

Speziell für Fahrkarten des Baden-Württemberg-Tarifs mit Gültigkeit innerhalb des Streikzeitraums weist die Bahn darauf hin, dass diese bis einen Tag nach Ende des Streiks "flexibel genutzt werden" können. Zulässig seien auch Umwege. "Alle für den Streikzeitraum gültigen Einzel- und Pauschalpreisfahrkarten des Baden-Württemberg-Tarifs können kostenlos storniert oder umgetauscht werden."

Weselsky: Keine Streiks mehr in diesem Jahr

Zuletzt hatte die GDL am 15. und 16. November zum Warnstreik aufgerufen. Im März und April hatte die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) jeweils einen Tag lang zu Warnstreiks aufgerufen. Nach dem aktuell anstehenden Bahnstreik plant die Lokführergewerkschaft in diesem Jahr keine weiteren Streiks. Das sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwoch im MDR. Bis zum 7. Januar werde es keinen weiteren Arbeitskampf geben, betonte der Gewerkschaftsvorsitzende.

Die Gewerkschaft hatte zuvor die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt und einen Warnstreik angekündigt. Die GDL fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnte dies angesichts des Fachkräftemangels als nicht machbar ab. "Damit ignorieren die Unternehmen nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten", erklärte Weselsky, "Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung."

Urabstimmung über häufigere und längere Arbeitskämpfe

Die Gewerkschaft fordert außerdem bei einem Jahr Laufzeit 555 Euro mehr Lohn und 3.000 Euro Inflationsprämie. Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro vorsieht - gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. Parallel läuft derzeit noch eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder über häufigere und längere Arbeitskämpfe. Die Auszählung soll laut GDL-Chef Weselsky noch vor Weihnachten erfolgen. "Wir sind zu jeder Zeit und an jedem Ort verhandlungsbereit", betonte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch.

Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert Kurzfristigkeit

Der Zeitpunkt der Warnstreikankündigung am Mittwochabend stieß auf Unmut beim Fahrgastverband Pro Bahn: "Was wir kritisieren, ist die Kurzfristigkeit. Wir möchten, dass zwei Tage vorher bekannt gegeben wird, dass gestreikt wird, damit sich der Fahrgast darauf einstellen kann", sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß. "Es geht hier auch um den Nahverkehr, es geht hier auch um Pendler, die zur Arbeit kommen müssen. Das ist Daseinsvorsorge", sagte Neuß im SWR.

Die Deutsche Bahn kritisierte, die GDL vermiese Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch, so Bahnvorstand Seiler.