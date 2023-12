Zugausfälle wegen Bahnstreik - Heilbronner sind genervt

Der Streik der Lokführergewerkschaft wird ab Donnerstagabend auch Heilbronn-Franken massiv treffen. Vor allem bei der Westfrankenbahn geht nichts mehr - eine Geduldsprobe.

Ab 22 Uhr ruft die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) zum Streik auf. Dann werden vor allem Kunden der Westfrankenbahn vergeblich auf Züge warten: Auf den Strecken Heilbronn-Crailsheim und Heilbronn-Schwäbisch Hall-Hessental wird der Betrieb komplett eingestellt. Der Regionalexpress Heilbronn-Karlsruhe verkehrt nur im Zweistundentakt.

Fahrgäste haben wenig Verständnis für Zugausfälle

Regionalzüge nach Würzburg oder Stuttgart, die von der Go-Ahead oder der SWEG betrieben werden, sollen durchaus fahren, können aber indirekt vom Streik betroffen sein – wenn etwa die Stellwerke nicht besetzt sind. Der Stadtbahnbetrieb der Linien S41 und S42 wird komplett eingestellt – mit einem eingeschränkten Ersatzverkehr im Heilbronner Stadtgebiet. Andere Stadtbahnlinien fahren größtenteils. Dennoch ist mit Einschränkungen zu rechnen und das stellt die Geduld vieler Fahrgäste auf eine harte Probe.

Ich finde es zum Kotzen. Ich bin auf die Bahn angewiesen und komme gar nicht vorwärts.

Die GDL erhöht nach dem Scheitern der Tarifgespräche bei der Bahn den Druck. Ab Donnerstagabend 22 Uhr sollen auf der Schiene für 24 Stunden weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs stillstehen, teilte die GDL am Mittwochabend mit. Der Güterverkehr soll bereits um 18 Uhr bestreikt werden.

Reisenden wird empfohlen, sich über die Bahn-App über Ausfälle zu informieren. Der Warnstreik soll bis Freitag, 22 Uhr, andauern. Wie die Gewerkschaft mitteilt, seien bis zum 7. Januar keine weiteren Arbeitsniederlegungen zu befürchten.

AOK-Mitarbeiter fordern mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und Wertschätzung

Auch bei der gesetzlichen Krankenkasse AOK wird seit Donnerstag gestreikt. Rund 100 AOK-Beschäftigte haben am Vormittag vor der Heilbronner Veranstaltungshalle Harmonie an einer ver.di-Kundgebung teilgenommen. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen.

Landesweit fanden mehrere Kundgebungen statt. Ver.di fordert 12,5 Prozent mehr Lohn für die AOK-Mitarbeitenden. Das sei bitter nötig, heißt es von Streikenden in Heilbronn: Der aktuelle Lohn "reiche einfach vorne und hinten nicht". Sie beklagen sich zudem über schlechte Arbeitsbedingungen, wie etwa Schimmel in den Kellern. Vor allem aber wollen sie, dass der Arbeitgeber ihre Arbeit wertschätzt.

Das Heilbronner AOK-Kundencenter ist am Donnerstag wegen des Streiks geschlossen - so wie auch in anderen Landesteilen. Rund 11.000 Beschäftigte der AOK Baden-Württemberg hat die Gewerkschaft ver.di am Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Bundesweit sind es etwa rund 60.000 Beschäftigte und für sie alle wurde zwischen ver.di und dem Arbeitgeber am vergangenen Freitag keine Einigung erzielt.