Beschäftigte der AOK streiken

Rund 11.000 Beschäftigte der AOK Baden-Württemberg streiken am Donnerstag. Allein in Ulm werden 900 Streikende erwartet. Zu dem Streik hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen.

In ganz Baden-Württemberg streiken am Donnerstag die Beschäftigten der Gesundheitskasse AOK. In Ulm wird mit rund 900 erwarteten Teilnehmern die größte Kundgebung stattfinden. Weitere sind in Heilbronn, Mannheim und Freiburg geplant.

Streikende aus ganz Baden-Württemberg und Bayern werden in Ulm erwartet

Zu der Kundgebung in Ulm werden Beschäftigte der AOK-Standorte in Aalen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim, Biberach, Friedrichshafen, Ravensburg und Ulm erwartet. Aber auch aus anderen Standorten im Süden von Baden-Württemberg und Bayern reisen AOK-Beschäftigte mit Bussen an.

In mehreren Demonstrationszügen laufen sie durch die Ulmer Innenstadt. Die zentrale Kundgebung findet um 12.30 Uhr auf dem Weinhof in Ulm statt.

Schließung mehrerer Kundencenter erwartet

Ver.di rechnet damit, dass durch den Streik mehrere Kundencenter im Land geschlossen bleiben. Hintergrund des Streiks ist die letzte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern vergangenen Freitag. Diese ist laut ver.di ergebnislos beendet worden. Jetzt wolle man den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung von 12,5 Prozent, mindestens aber 575 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten für die Beschäftigten der AOK. Die Vergütung für Auszubildende soll um 250 Euro pro Monat steigen.