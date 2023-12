Am 10. Dezember steht bei der Deutschen Bahn ein Fahrplanwechsel an. Die Bahn hat neue Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr, aber auch Preiserhöhungen angekündigt.

Ab Sonntag fahren die Züge der Deutschen Bahn nach einem neuen Fahrplan. Mit dem Fahrplanwechsel werde die Zahl der Verbindungen auch in Baden-Württemberg deutlich ausgebaut, heißt es von der Bahn. Mit mehr als 100 Millionen Zugkilometern seien im kommenden Jahr so viele Züge in Baden-Württemberg unterwegs wie noch nie, so Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Für Passagiere bedeutet der Fahrplanwechsel aber auch, dass sie künftig mehr für Fahrkarten bezahlen müssen. Welche Veränderungen stehen im Bahnverkehr in Baden-Württemberg an? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fahrplanwechsel im Überblick:

Die Bahn hat im Fernverkehr zahlreiche neue Verbindungen ab Bahnhöfen in Baden-Württemberg angekündigt. Von Stuttgart aus geht es beispielsweise künftig direkt nach Ostfriesland, Sylt und Innsbruck und von Mannheim nach Rügen in der Ostsee.

Diese neuen Direktverbindungen gibt es unter anderem im Fernverkehr für BW ab 10. Dezember 2023 SWR

Zwei ICE pro Tag sollen ab Basel und über Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim nach Westfalen fahren. So geht es zum Beispiel über Köln, Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld bis nach Hannover und über Bielefeld bis nach Berlin.

Zudem soll Tübingen mit einem IC stärker ans Netz angeschlossen werden. Er soll täglich über Reutlingen, Metzingen, Nürtingen und Plochingen bis nach Hannover fahren.

Auch im Regionalverkehr stehen durch den neuen Fahrplan Veränderungen an. So gibt es etwa zwischen Stuttgart und Nürnberg zwei zusätzliche Zugverbindungen mit dem Regionalexpress - frühmorgens und spätabends.

Am Bodensee wird aus der sogenannten Seehäsle-Bahn die S61. Die Strecke zwischen Radolfzell, Stockach und Mengen wird dann laut Verkehrsministerium nicht mehr von der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH, sondern von DB Regio bedient. Künftig fahre dann unter der Woche durchgehend von 6 bis 20 Uhr jede halbe Stunde ein Zug zwischen Stockach und Radolfzell.

Zwischen Karlsruhe und Germersheim (RLP) kommt es laut Mitteilung ebenso zu Verbesserungen. Die bisherigen Züge der Stadtbahnen werden durch die S3 der Rhein-Neckar-S-Bahn ersetzt. So entstünden Direktverbindungen von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Speyer (RLP) und über die Pfalz nach Mannheim.

Der Fahrplanwechsel bringt nicht nur mehr Verbindungen, sondern auch höhere Preise. Im Schnitt steigen die Preise um knapp fünf Prozent. Auch die Bahncard 25 und die Bahncard 100 werden ab dem Wochenende etwa fünf Prozent teurer. Keine Preiserhöhung gibt es laut der Deutschen Bahn bei der Bahncard 50.

Tickets, die vor dem Fahrplanwechsel gebucht werden, werden aber noch zum alten Preis verkauft. Wer also noch vor dem Fahrplanwechsel Tickets für eine Fahrt in den kommenden Monaten kauft, kann jetzt noch sparen.

Die Bahn stehe auch weiterhin vor Herausforderungen, die größte sei der anhaltende Personalmangel, heißt es von der Bahn. "Egal ob in den Führerständen, in den Werkstätten oder in den Stellwerken – überall kämpfen wir mit dem Personalmangel", sagte auch Verkehrsminister Hermann. Deshalb werde es auch trotz des neuen Fahrplans zu Zugausfällen kommen. Zum Beispiel zwischen Karlsruhe und Heidelberg, dort fährt bis Ende dieses Jahres der Regionalexpress 73 nicht.

Auch rund um Heidelberg kommt es wegen des Personalmangels schon zu Änderungen im neuen Fahrplan: Nachts fahren dort auf einigen S-Bahn-Strecken nur Busse. Tagsüber fahren einige Züge dort vorerst nur stündlich.