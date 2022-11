Pendler und Fernzüge: Göppingen fühlt sich abgehängt

Mit dem Start der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm zum Fahrplanwechsel fahren deutlich weniger Fernzüge über die alte Filstalstrecke. Ist das Filstal der Verlierer?

Am 11. Dezember geht die neue Schnellbahnstrecke der Bahn Wendlingen-Ulm in Betrieb. In Göppingen halten dann nur noch fünf statt zwölf IC-Züge in Richtung Stuttgart oder Ulm und München. Dagegen regt sich Unmut in der Region.

Fahrgastbeirat Göppingen: Absage an Mobilitätswende

"Schon mit dem Beschluss zum Bau von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm war im Prinzip absehbar, dass der Fernverkehr sukzessive das Filstal nicht mehr bedienen wird", so der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne). Und tatsächlich halten ab dem 11. Dezember weniger Fernzüge in Göppingen.

Für den Göppinger Fahrgastbeirat des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Heiko Stobinski ist das "eine Absage an die Mobilitätswende". Die direkten Verbindungen nach München seien gekappt. Und man könne beispielsweise auch nicht mehr mit nur einmal Umsteigen von Göppingen nach Marseille fahren.

Ein Intercity steht im Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit Inbetriebnahme der Neubaustrecke Wendlingen - Ulm soll er seltener im Filstal halten. dpa Bildfunk picture alliance / Lino Mirgeler/dpa | Lino Mirgeler

Verkehrsministerium: mehr Regionalbahnen auf der Filstalstrecke

In Baden-Württemberg ist das Verkehrsministerium für den regionalen Schienenverkehr verantwortlich. Von dort heißt es, ab Dezember seien zwar weniger IC-oder ICE-Züge auf der Filstalstrecke unterwegs - gerade deshalb sei dort im Gegenzug aber mehr Nah- und Regionalverkehr möglich. Tatsächlich soll der Metropolexpress, der MEX 16, ab dem Fahrplanwechsel fast halbstündlich verkehren. Und das mit einer Direktverbindung nach Stuttgart, nicht wie bisher teilweise nur nach Plochingen oder Esslingen.

Auch der Baden-Württembergische Vorsitzende des VCD und Fahrgastbeirat fürs Baden-Württemberg Matthias Lieb sieht es nicht ganz so negativ wie sein Göppinger Kollege. Im Vergleich zu heute werde es für Göppingen im Regionalverkehr besser, die Anschlüsse würden interessanter und problemloser. Allerdings müssten Reisende dann häufiger umsteigen. Sein Fazit gegenüber dem SWR: Man könne nicht sagen, dass Göppingen der Verlierer sei.

Göppinger OB Maier fordert Nachbesserungen

Göppingens Oberbürgermeister Alex Maier ist eher verhalten optimistisch. Sein Hauptaugenmerk gilt den regionalen Verbindungen nach Stuttgart und Ulm.

"Hier sind dringend Verbesserungen erforderlich, sowohl für unsere vielen Pendler als auch im Hinblick auf verbesserte Anbindungen an den dortigen Fernverkehr."

Maier erwartet, dass der Nahverkehr im Filstal deutlich verbessert wird, weil Schienenkapazitäten auf der alten Strecke frei würden.