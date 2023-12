Fahrplanwechsel mit neuen Verbindungen ab Südbaden

Am Sonntag ist großer Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Auch in Südbaden gibt es Änderungen im Nah - und Fernverkehr.

Im Fernverkehr fahren ab Sonntag zwei zusätzliche ICEs pro Tag ab Basel, Freiburg und Offenburg umsteigefrei nach Westfalen, so die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage. Die Züge schaffen etwa Direktverbindungen nach Dortmund, Wuppertal und Düsseldorf. Im Regionalverkehr gibt es in Südbaden eine größere Änderung: Auf der Linie RB 22 werden am Nachmittag und Abend mehr Züge eingesetzt. Im nächsten Jahr sollen dort Batteriezüge die jetzigen dieselbetriebenen Modelle ablösen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums.

Im Busverkehr gibt es vor allem Änderungen im Bereich Markgräflerland. Dort wird das Angebot der Buslinien in Neuenburg, Müllheim und Badenweiler ausgeweitet, so Thomas Wisser, Nahverkehrsdezernent im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Die Busse erhalten zudem neue Liniennummern. Thomas Lang, SWEG-Regionalleiter Bus Süd, spricht von einem innovativen Verkehrskonzept, das neu entwickelt wurde und den Fahrgästen einen echten Mehrwert biete.