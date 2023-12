Europaweit gelten ab Sonntag neue Fahrpläne bei Bus und Bahn. Im Raum Bodensee-Oberschwaben gibt es einige Neuerungen und Verbesserungen.

Mehr Busse, zusätzliche Zugverbindungen, abgestimmte Fahrpläne: Der Fahrplanwechsel am 10. Dezember bringt für Bus- und Bahnreisende am Bodensee und in Oberschwaben einige positive Veränderungen.

Neue Regionalbusse und Schnellverbindungen

Im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (bodo) wird das ÖPNV-Angebot in allen drei Landkreisen ausgebaut. Der Verkehrsverbund empfiehlt Fahrgästen, ihre individuellen Verbindungen zu prüfen. Die neuen Fahrpläne stehen auf der Website von bodo zur Verfügung.

Im Kreis Ravensburg profitieren vor allem Leutkirch und Isny. Zwischen beiden Städten geht eine Schnellbuslinie in Betrieb. Sie fährt montags bis freitags, sechsmal pro Tag und Richtung.

Im Bodenseekreis fährt der aus Wangen kommende Regiobus künftig über Tettnang hinaus bis Friedrichshafen - als stündliche Schnellverbindung ohne Halt am Flughafen, am Dornier-Museum und am Hafenbahnhof. Stattdessen wird in Meckenbeuren und FN-Stadtmitte gehalten. Dadurch verkürzen sich die Fahrzeiten. Auch die Busse aus Ravensburg fahren bis Friedrichshafen, passend zu den Zeiten der Autofähre.

Im Kreis Lindau gibt es ein komplett neues Busnetz. Die Linie 21 von Lindau über Scheidegg bis Weiler fährt dabei auch über Vorarlberg. Bodo-Fahrscheine gelten erstmals innerhalb Österreichs.

Im Kreis Lindau gibt es ein neues Busnetz und dadurch viele Änderungen. Pressestelle Felix Löffelholz/bodo

Auf der Schiene erweitert die Bodensee-Oberschwaben-Bahn ihre Stammstrecke Friedrichshafen-Ravensburg-Aulendorf. Einmal am Tag geht es mit der "Geißbockbahn" jetzt auch hin und zurück nach Kressbronn und Ulm.

Seehäsle im Kreis Konstanz im Halbstundentakt

Der Fahrplanwechsel im Landkreis Konstanz bringt für Bus- und Bahnreisende ebenfalls einige Verbesserungen. Auf der Schiene gibt es zusätzliche Verbindungen, bei den Regionalbussen werden die Abfahrtzeiten optimiert.

Das Seehäsle zwischen Radolfzell und Stockach hat einen neuen Betreiber: die DB Regio. Unter dem neuen Namen S61 fährt die Bahn ab sofort tagsüber durchgehend im Halbstundentakt. Auf der Strecke zwischen Konstanz und Schaffhausen bietet die SBB Deutschland (Schweizerische Bundesbahnen AG) morgens und mittags zwei zusätzliche, durchgehende Verbindungen mit dem Rhyhas an. Außerdem gibt es zwei neue, schnelle Zugverbindungen zwischen Konstanz und Singen.

Regio-Busfahrpläne im Kreis Konstanz optimiert

Bei den Regionalbussen im Kreis Konstanz wurden die Fahrpläne optimiert, nachdem der Landkreis im Frühjahr eine Bürgerbefragung durchgeführt hatte. Die Anregungen und Wünsche wurden soweit möglich umgesetzt: Dadurch verbessern sich die Anschlüsse von Bus zu Bahn, außerdem wurden die Abfahrtszeiten auf die Schulen abgestimmt.