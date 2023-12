per Mail teilen

Ein ICE hat am Dienstag wegen eines technischen Defekts einen Nothalt an der S-Bahn-Haltestelle Rot-Malsch eingelegt. Etwa 100 Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Niemand wurde verletzt.

Rund 100 Fahrgäste eines ICE mussten am Dienstagmorgen an der S-Bahn-Haltestelle in Rot-Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) außerplanmäßig aussteigen. Der Grund war ein technischer Defekt.

Lokführer und Fahrgäste nehmen Brandgeruch wahr

Der Lokführer und Fahrgäste hatten nach Angaben der Deutschen Bahn einen Schmor- bzw. Brandgeruch bemerkt. Der Lokführer stoppte gegen 8:30 Uhr den ICE vorsichtshalber im Bahnhof von Rot-Malsch. Die rund 100 Fahrgäste mussten aussteigen. An dem ICE hatte sich eine Bremse festgestellt, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.

Während Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Deutschen Bahn den ICE überprüften, wurden beide Gleise an der S-Bahn-Haltestelle Rot-Malsch gesperrt. Für den Nahverkehr richtete die DB einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, der Fernverkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen bei Zügen.

ICE fährt mit Fahrgästen nach Heidelberg weiter und wird nun repariert

Nach einer ersten Überprüfung vor Ort konnten die Fahrgäste wieder in den ICE einsteigen. Der ICE setze seine Fahrt in Richtung Heidelberg gegen 10:10 Uhr fort. Die Fahrgäste wurden in Heidelberg auf andere Züge umverteilt. Der ICE wird nun repariert.