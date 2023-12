Bahnreisende müssen sich ab Donnerstagabend deutschlandweit auf Ausfälle im Zugverkehr einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen 24-stündigen Warnstreik angekündigt.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat erneut zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagabend, 22 Uhr, sollen Lokführerinnen und Lokführer die Arbeit niederlegen. Grund dafür sind die gescheiterten Tarfiverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, teilte die GDL am Mittwochabend mit. Auch der S-Bahnverkehr in Stuttgart könnte von dem Warnstreik stark betroffen sein. Im Güterverkehr soll der Streik laut Mitteilung bereits um 18 Uhr am Donnerstagabend beginnen.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn und geringere Arbeitszeiten

Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte.

Die GDL fordert neben der Arbeitszeitsenkung 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bisher eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten sowie die geforderte Inflationsausgleichsprämie angeboten.

Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Donnerstags, 7. Dezember früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets. Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Deutsche Bahn kritisiert GDL-Streik

Die Deutsche Bahn reagierte mit scharfer Kritik auf den Warnstreik. "Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Mittwochabend. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch. "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig", so Seiler weiter.

80 Prozent Ausfälle im Fernverkehr bei Warnstreik Mitte November

Zuletzt streikte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn.