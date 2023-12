Es fehlt an Fahrdienstleitern auf der Ammertalbahn. Deshalb müssen Fahrgäste auf der Strecke zwischen Tübingen und Herrenberg für Monate immer wieder mit Zugausfällen rechnen.

Bahnreisende müssen sich auf der Ammertalbahnstrecke in Geduld üben. Weil Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter fehlen, kommt es zwischen Tübingen und Herrenberg derzeit immer wieder zu Zugausfällen.

Ammertalbahn: Abends fahren keine Züge mehr

Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember fallen nachts die Züge auf der Strecke aus - in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr bringen Busse die Fahrgäste ans Ziel. Zusätzlich zu den Regionalbussen, die alle Haltestellen anfahren, verkehren laut Zweckverband ÖPNV im Ammertal unter der Woche von Montag bis Freitag Schnellbusse. Sie verkehren im 30-Minuten-Takt zwischen Tübingen und Herrenberg. Grund für den Schienenersatzverkehr zwischen Tübingen und Herrenberg ist der Personalmangel bei der Erms-Neckar-Bahn AG. Denn es fehlt an Fahrdienstleiterinnen und -leitern.

Ab 19:30 Uhr Schienenersatzverkehr - Fahrgäste der Ammertalbahn müssen abends auf Busse umsteigen. SWR Jochen Krumpe

Fahrdienstleiter dringend gesucht

Die Erms-Neckar-Bahn AG (ENAG) unternimmt alles in ihrer Macht stehende, um mit genügend Fahrdienstleitern den regulären Betrieb der Ammertal- und Ermstalbahn sicher zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Doch die seien Mangelware. Um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, brauche man für die Gesamtstrecke zwischen Bad Urach und Herrenberg acht Fahrdienstleiter - aktuell habe man fünf, so Wolfgang Schulz-Braunschmidt von der ENAG auf Anfrage des SWR. Wenn auch nur ein oder zwei Fahrdienstleiter oder eine Fahrdienstleiterin krankheitsbedingt ausfallen, komme es sofort zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Quereinsteiger nicht halten können

Bereits im Sommer 2021 bis März 2022 hat die Erms-Neckar-Bahn AG auf dem ehemaligen Militärbahnhof Oberheutal in Münsingen (Kreis Reutlingen) sieben Quereinsteiger zu Fahrdienstleitern ausgebildet. Die Azubis sollten laut ENAG im Anschluss an ihre Ausbildung im gemeinsamen elektronischen Stellwerk der Erms- und Ammertalbahn in Dettingen-Gsaidt eingesetzt werden. Doch da diesen Beruf deutschlandweit zu wenig Menschen ausüben, konnte man nicht alle in der Region halten, so Schulz-Braunschmidt. Ohne sie gehe aber im Regionalverkehr nichts: Sie seien die "Fluglotsen" der Schiene, so der ENAG-Sprecher.