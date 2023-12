Sperrung auf A8 bei Pforzheim teilweise aufgehoben

Ein brennendes Auto und ein Lkw-Unfall haben auf der A8 bei Pforzheim am Donnerstag für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Mittlerweile sind einzelne Fahrstreifen wieder freigegeben.

Die A8 war am Vormittag zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd voll gesperrt. Mittlerweile sind laut Polizei einzelne Fahrstreifen wieder befahrbar. Grund für die Sperrung war ein brennendes Auto im Baustellenbereich. Verletzt wurde dabei niemand, das Feuer wurde mittlerweile gelöscht.

Schwerer Lkw-Unfall im Rückstau

Im Rückstau kam es währenddessen zu einem weiteren Unfall. Zwei Lkw waren am Stauende Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ineinander gefahren. Dabei wurde ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt verletzt. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten können laut Polizei noch bis 20 Uhr andauern. In dieser Zeit muss die A8 bei Pforzheim Richtung Karlsruhe immer wieder kurzzeitig voll gesperrt werden.

Dritte Vollsperrung innerhalb weniger Tage

Auf der A8 bei Pforzheim ist es bereits die dritte Vollsperrung innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Wochenende war die Autobahn wegen Bauarbeiten planmäßig nicht befahrbar. Anfang der Woche musste die A8 bei Pforzheim dann erneut gesperrt werden, weil ein Tanklaster Öl verloren hatte.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert