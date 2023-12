Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:57 Uhr EuGH: SCHUFA-Score nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das Scoring der SCHUFA als unzulässig eingestuft, wenn Kunden der Auskunftei - beispielsweise Banken - vor allem anhand des SCHUFA-Werts über Kredite entscheiden. In diesem Fall handle es sich um eine verbotene automatisierte Entscheidung, erklärte der EuGH heute in Luxemburg. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht soll nun prüfen, ob das deutsche Bundesdatenschutzgesetz eine gültige Ausnahme von diesem Verbot enthält.

9:43 Uhr Frau soll Partner in Reichenbach überfahren haben: Urteil erwartet Vor dem Stuttgarter Landgericht soll heute der Prozess gegen eine Frau aus Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) zu Ende gehen. Die damals 34-Jährige hat laut Anklage im Mai ihren Freund mit ihrem Auto angefahren, kilometerweit mitgeschleift und schließlich überfahren. Der Mann starb später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer sieben Jahre Haft gefordert. Der Prozess läuft seit Oktober - jetzt soll er mit dem Urteil zu Ende gehen. Stuttgart/Reichenbach Urteil zu Todesfahrt auf Motorhaube Partner in Reichenbach überfahren: Sechs Jahre Haft Eine 34-Jährige hat ihren Partner in Reichenbach kilometerweit auf ihrer Motorhaube mitgeschleift. Der Mann starb. Dafür muss sie nun sechs Jahre ins Gefängnis. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

9:32 Uhr Resch soll Zitzelsberger bei der IG Metall folgen Die Tarifsekretärin Barbara Resch soll an die Spitze der baden-württembergischen IG Metall rücken. Die Bezirkskommission habe sie zusammenen mit Gewerkschaftschefin Christiane Benner als Nachfolgerin des scheidenden Roman Zitzelsberger vorgeschlagen, teilte die Arbeitnehmerorganisation heute in Frankfurt/Main mit. Benner sagte, der Vorstand werde im Januar über die Anstellung von Resch als Bezirksleiterin final entscheiden. Zitzelsberger sagte, er unterstütze einen möglichen schnelleren Stabwechsel zum 1. Februar kommenden Jahres ausdrücklich. Resch ist aktuell Tarifsekretärin in der Bezirksleitung Baden-Württemberg. Nach gut zehn Jahren will Zitzelsberger seinen Posten räumen. Das hatte er vor ein paar Tagen angekündigt. Er ist seit 2013 Bezirksleiter in Baden-Württemberg.

8:42 Uhr Untreue-Verfahren gegen Lörrachs Ex-Pfarrer eingestellt Nach SWR-Informationen hat die Staatsanwaltschaft Lörrach das Verfahren gegen den früheren Lörracher Stadtpfarrer Thorsten Becker wegen des Verdachts der Untreue eingestellt. Die Ermittlungen waren zu dem Ergebnis gekommen, dass Becker Kirchen- und Spendengelder für andere Zwecke verwendet und ein anderer Priester ihm dabei geholfen haben könnte. Die Staatsanwaltschaft geht von einem fünfstelligen Betrag aus. Mit Einstellung der Ermittlungen gelten Becker und der andere Priester, der nicht im Landkreis Lörrach tätig war, als unschuldig. Beide haben die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Das Verfahren wurde mit Zustimmung des Erzbistums Freiburg eingestellt - nachdem jeder der beiden Priester einen vierstelligen Betrag an eine gemeinnützige Einrichtung in Lörrach gezahlt hatte. Der Verdacht der Untreue war vor zwei Jahren nach einer Prüfung der Lörracher Kirchenkonten durch den kirchlichen Rechnungshof bekannt geworden. Das Erzbistum Freiburg hatte Becker daraufhin beurlaubt. Becker hatte dann angeboten, der Kirchengemeinde einen fünfstelligen Betrag zu zahlen, um den Schaden wieder gut zu machen. Sendung am Do. , 7.12.2023 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

8:31 Uhr Abtsgmünd: Schüler klagen über Schwindel und Übelkeit In Abtsgmünd ist gestern Nachmittag die Turn- und Festhalle geräumt worden. Dort probten Schülerinnen und Schüler für einen Seniorennachmittag. Plötzlich klagten mehr als 30 Kinder und Jugendliche über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Notärzte, Feuerwehr und Polizeikräfte waren bei der Halle im Einsatz. Drei Kinder kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Kurz nach 11 Uhr war die Rettungsleitstelle in Aalen alarmiert worden, Notärzte und Feuerwehr rückten an. Das Gebäude wurde sofort geräumt, so Kreisbrandmeister Andreas Straub. Weil zunächst ein Gasaustritt vermutet wurde, führte die Feuerwehr insbesondere in den Technik- und Heizungsräumen Schadstoffmessungen durch. Gefunden wurde zunächst nichts. Abtsgmünd Ursache weiter unklar Abtsgmünd: Schüler klagen über Schwindel und Übelkeit Die Turn- und Festhalle in Abtsgmünd im Ostalbkreis ist am Mittwoch evakuiert worden. Schüler hatten dort eine Generalprobe und klagten plötzlich über körperliche Beschwerden. 10:00 Uhr SWR4 BW am Donnerstag SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 7.12.2023 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

8:20 Uhr Bauarbeiten auf A5 weitgehend beendet Autofahrerinnen und -fahrer auf der A5 bei Karlsruhe könnten ab Samstag wieder freie Fahrt haben. Nach Angaben der Autobahn GmbH sind die im Mai gestarteten Bauarbeiten rund um Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr weitgehend abgeschlossen. Vorausgesetzt die Witterung macht keinen Strich durch die Rechnung, soll die A5 Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr am Samstag für den Verkehr in Richtung Süden freigegeben werden. Eigentlich hatte die Autobahn GmbH die Freigabe schon im November geplant. Die umfangreichen Arbeiten zwischen dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle wurden jedoch von einer Schlechtwetterphase ausgebremst. Autofahrer müssen sich allerdings noch ein paar Tage lang auf Behinderungen einstellen. Während des Abbaus der Baustelle rollt der Verkehr auf der A5 am Karlsruher Dreieck in beiden Richtungen weiter auf zwei verengten Fahrstreifen. Sendung am Do. , 7.12.2023 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

8:02 Uhr Anklage wegen Totschlags in Schrebergartenanlage Die Staatsanwaltschaft Ulm hat einen 44-jährigen Mann wegen Totschlags angeklagt. Er soll Anfang September seinen Gartennachbarn in einem Schrebergarten in Ulm erschlagen haben. Die beiden hatten zuvor in einer Gartenhütte gemeinsam Alkohol getrunken. Weil der 44-Jährige stark betrunken war, soll auch seine Schuldfähigkeit geprüft werden. Sendung am Do. , 7.12.2023 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

Volle Kanne Berufsverkehr derzeit wieder auf den Straßen im Land. Mehr Geduld braucht ihr beispielsweise auf der A5 Mannheim Richtung Karlsruhe, vor der Überleitung zur A8. In Stuttgart auf den Strecken stadteinwärts von Esslingen kommend und bei Zuffenhausen ist auch Geduld gefragt. Riesige Unfälle mit langen Staus gibt es bisher aber zum Glück nicht.

7:34 Uhr Kohlenmonoxid: 250 Menschen aus Gebäude evakuiert Wegen Kohlenmonoxidaustritt sind gestern Abend rund 250 Personen in Pforzheim aus einem Gebäudekomplex evakuiert worden. Laut Polizei wurden zwei Menschen vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, verletzt wurde niemand. Der Austritt sei zufällig festgestellt worden, so die Polizei weiter. Der Kohlenmonoxid-Warner eines Rettungsdienstmitarbeiters schlug an, während eines Einsatzes innerhalb des Gebäudes. Die Feuerwehr evakuierte Menschen aus einer Pizzeria, einem Irish Pub sowie aus mehreren Wohnungen und stellte Messungen an. Kurz nach Mitternacht dann die Entwarnung: Die Bewohner des Hauses konnten zurück in ihre Wohnungen. Nach Polizeiangaben könnte ein fehlerhaft angeschlossener Ofen Grund für den Kohlenmonoxid-Austritt gewesen sein. Sendung am Do. , 7.12.2023 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

7:18 Uhr Warnstreik: Welche Züge in BW noch fahren Ab heute Abend um 22 Uhr gibt es einen Warnstreik der GDL bei der Bahn. Schon vor Beginn des Streiks komme es ab 18 Uhr "zu Beeinträchtigungen und Zugausfällen", hieß es. Nach Angaben der Bahn wird die DB Regio Baden-Württemberg am Freitag bis Tagesende nach einem Notfallplan verkehren. Allerdings betont die Bahn auf ihrer Internetseite auch, dass es "bei den Notfallplänen noch zu kurzfristigen Änderungen und Zugausfällen kommen" könne. Eine Übersicht, welche Strecken laut Bahn betroffen sind: Notfahrplan für BW während des GDL-Streiks am 7. und 8.12.2023 "IRE3: Ulm - Lindau / Friedrichshafen - Basel Bad Bf Wegen Baustelle Biberach unregelmäßiger Verkehr Ulm<>Biberach und Aulendorf<>Friedrichshafen. Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen. Einzelne Zugverbindungen

IRE6: Stuttgart - Tübingen - Aulendorf /Rottenburg(Neckar) (einzelne Zugverbindungen)

IRE50: Aalen - Ulm (kein Notprogramm > wenn möglich auf Züge der SWEG ausweichen)

IRE200: Wendlingen - Ulm (2-Stunden-Takt)

RE2: Karlsruhe - Konstanz (einzelne Zugverbindungen)

RE4: Stuttgart - Konstanz (kein Notprogramm)

RE5: Stuttgart - Friedrichshaf en (kein Notprogramm Stuttgart<>Ulm. Wenn möglich Züge der Go-Ahead GmbH nutzen. Wegen Baustelle Biberach unregelmäßiger Verkehr Ulm<>Biberach und Aulendorf<>Friedrichshafen. Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen.)

RE7: Karlsruhe - Basel Kein Notprogramm, Züge der Linien RE2 (Karlsruhe<>Offenburg), Linie RB26 (Offenburg<>Freiburg) und RB27 (Freiburg<>Basel) nutzen.

RE14a/b: Stuttgart - Rottweil / Freudenstadt (einzelne Zugverbindungen)

RE55: Donaueschingen - Ulm (einzelne Zugverbindungen)

RB26: Offenburg - Freiburg(Breisgau) (3-Stunden-Takt)

RB27: Freiburg(Breisgau) -Basel Bad Bf /Neuenburg(Baden) (3-Stunden-Takt Freiburg<>Basel, Kein Notprogramm Müllheim(Baden)<>Neuenburg(Baden))

RB28: Müllheim(Baden) - Mulhouse Ville (kein Notprogramm)

RB30: Basel Bad Bf - Lauchringen (3-Stunden-Takt)

RB31: Radolfzell - Friedrichshafen (kein Notprogramm. Züge der Linie IRE3 nutzen)

RB37: Waldshut -Stühlingen (kein Notprogramm)

RB42: Donaueschingen - Triberg/Rottweil (kein Notprogramm. Züge der Linie RE2 und SWEG nutzen)

RB53: Aulendorf - Leutkirch /Wangen(Allgäu) (einzelne Zugverbindungen)

RB56: Ulm - Sigmaringen (Kein Notprogramm. Züge der Linie RE55 nutzen)

RB63: Bad Urach - Herrenberg (Kein Notprogramm Bad Urach<>Tübingen, 1.5 Stunden-Takt Tübingen<>Herrenberg)

RB74: Pforzheim - Horb - Tübingen (Pforzheim<>Horb einzelne Zugverbindungen, Horb <> Tübingen guter 2-Stunden-Takt)

RB93: Friedrichshafen - Lindau (Züge der Linie IRE3 nutzen)

Friedrichshafen - Lindau MEX 19 / 90: Stuttgart - Schwäbisch Hall-Hessental - Crailsheim (einzelne Zugverbindungen > wenn möglich auch auf Züge der Go Ahead GmbH ausweichen)

S1 / S10 / S11: Breisach / Endingen - Freiburg - Seebrugg / Villingen(Schwarzw) (kein Notprogramm Titisee<>Villingen(Schwarzw)), Kein Notprogramm Endingen a.K. <>Gottenheim, Einzelne Zugverbindungen Breisach-Freiburg-Titisee)

RS2 / RS21: Ulm - Biberach(Riß) (2-Stunden-Takt)" Quelle: https://regional.bahn.de/regionen/baden-wuerttemberg/fahrplan/bahn-infos-baden-wuerttemberg, abgerufen am 7.12.2023 um 6:50 Uhr

7:06 Uhr Rivalisierende Gruppen: Prozess um Handgranatenwurf beginnt Es ist der bisherige Höhepunkt einer blutigen Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen gewesen: Ein 23-Jähriger soll am 9. Juni eine Handgranate in Richtung einer Trauergemeinde auf dem Friedhof in Altbach bei Esslingen geschleudert haben. Nur durch Glück wurde ein Blutbad mit vielen Toten verhindert, dennoch wurden mindestens 15 Menschen teils schwer verletzt. Ab heute muss sich nun der mutmaßliche Granatenwerfer vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord vor. Hintergrund der Tat ist nach Ansicht der Ermittler eine seit vielen Monaten tobende Fehde zweier rivalisierender Gruppen im Raum Stuttgart. Der 23 Jahre alte Angeklagte soll demnach einer Gruppe aus dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen und Göppingen nahestehen, die Trauergemeinde gehörte teils zu einer anderen Gruppe aus dem Raum Esslingen. Stuttgart Bandenkriminalität im Raum Stuttgart Prozess zur Handgranate auf dem Friedhof Altbach: Angeklagter gesteht Ein 23-Jähriger soll die Handgranate auf einem Friedhof in Altbach geworfen haben. Nun steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht. Und bekennt sich schuldig. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 7.12.2023 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten

6:58 Uhr Schokolade für Richtigparker in Giengen an der Brenz Wenn Sandra Wendt und Dennis Incalcaterra dick eingepackt in ihren Jacken, auf denen "Ordnungsamt" steht, durch Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) laufen, ernten sie schon mal böse Blicke. Zurzeit lösen die sich aber schnell in ein herzliches Lachen auf. Denn sie verteilen in der Adventszeit Schokolade an Richtigparker. "Ich war jetzt mal positiv überrascht und sehr erfreut, dass man hier kein Knöllchen kriegt", sagt etwa Marco Valentini. Er hat richtig geparkt und einen Adventsgruß samt Schokoladenstück an der Windschutzscheibe seines Autos gefunden. "Die können gern Ostern wiederkommen und Hasen verteilen", ergänzt er und lacht. So habe er mal eine ganz andere Seite vom Ordnungsamt gesehen. Auch deswegen gebe es die Aktion, sagt Oberbürgermeister Dieter Henle (parteilos). "Wir wollen den Menschen in der Adventszeit zeigen, dass auch unser Ordnungsdienst mal fünfe gerade sein lässt und sechse krumm", sagt er. Ob sich das Parkverhalten der Menschen durch die Aktion ändert, kann Henle nicht sagen - die Stadt führe keine Statistik darüber, aber das Feedback sei positiv.

6:31 Uhr Unterricht wegen Ratten nur im Obergeschoss "Mama, wir haben erst ab der vierten Stunde Unterricht - wegen der Ratten!" Klingt eher wie eine Ausrede, um länger schlafen zu können - ist aber wahr: An der Pfalzgraf-Rudolph-Schule in Herrenberg (Kreis Böblingen) sind wegen Ratten am Montag mehrere Klassenzimmer gesperrt worden. Derzeit kann nach Angaben der Schule nur im Obergeschoss unterrichtet werden. Deshalb wird es an der Schule bis zu den Weihnachtsferien Schichtbetrieb geben, sagte Konrektorin Frauke Michel dem SWR. Die Kinder in der ersten und zweiten Klasse werden in den ersten drei Schulstunden unterrichtet, die Kinder der dritten und vierten Klasse in den folgenden drei Schulstunden, so Konrektorin Michel. Dabei konzentriere sich die Schule auf die Kernfächer Deutsch und Mathe. Video herunterladen (65,7 MB | MP4)

6:25 Uhr Nach Streit zwischen zwei Männern: Fahndung mit Polizeihubschrauber Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht für eine Fahndung ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst in einem Mehrfamilienhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männern. Hierbei verletzte ein 33-Jähriger einen 37 Jahre alter Mann, wie es hieß. Der 37-Jährige kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, das er nach einer Behandlung aber wieder verlassen konnte. Nach dem 33-Jährigen wurde gesucht. Die Fahndung laufe noch, der Einsatz mit dem Hubschrauber sei aber beendet, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung hat die Polizei noch nichts gesagt.

6:23 Uhr DFB-Pokal: VfB Stuttgart eine Runde weiter Läuft beim VfB: Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart gestern Abend gegen Borussia Dortmund 2:0 gewonnen und steht im Viertelfinale. Für die Stuttgarter trafen Serhou Guirassy und Silas. Bereits in der Bundesliga am 11. November konnte der VfB das Duell gegen die Dortmunder für sich entscheiden. Auf wen der VfB im Viertelfinale trifft, wird übrigens am Sonntag ausgelost. Stuttgart Fußball | DFB-Pokal Guirassy und Silas schießen Stuttgart ins Viertelfinale Der VfB Stuttgart ließ Borussia Dortmund keine Chance und steht verdient im Viertelfinale des DFB-Pokals.

6:15 Uhr Etwas Sonne und langsam steigende Temperaturen in BW Der Tag in Baden-Württemberg startet mit dichten Wolken, vielerorts bildet sich Nebel. Später kommt in einigen Regionen die Sonne raus, vor allem an der Donau bleibt es jedoch örtlich trüb. Dazu bleibt es weitestgehend trocken bei Temperaturen von minus 3 Grad auf der Ostalb bis 5 Grad bei Karlsruhe. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den SWR-Wetterbericht von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,5 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Die Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen aus dem Raum Stuttgart-Zuffenhausen und dem Raum Esslingen führte dieses Jahr zu einem Handgranatenwurf auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen). Jetzt muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.



ver.di ruft die Beschäftigten der AOK in Baden-Württemberg zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es wird Kundgebungen in Heilbronn, Mannheim, Freiburg und Ulm geben.



Auf Einladung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diskutieren heute bei der Jahresveranstaltung des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Würtemberg relevante Akteure aus Politik und Wirtschaft über den Wandel der Automobilwirtschaft.

6:03 Uhr Einfamilienhaus in Überlingen nach Brand unbewohnbar Ein Einfamilienhaus ist am frühen Morgen in Überlingen im Bodenseekreis durch ein Feuer zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, standen Fassade und Dachstuhl beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch das Feuer und das Löschwasser machten das Haus den Angaben zufolge unbewohnbar. Die beiden Bewohner wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 500.000 Euro.