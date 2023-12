Die Turn- und Festhalle in Abtsgmünd im Ostalbkreis ist am Mittwoch evakuiert worden. Schüler hatten dort eine Generalprobe und klagten plötzlich über körperliche Beschwerden.

In Abtsgmünd ist am Mittwochmittag die Turn- und Festhalle geräumt worden. Dort probten Schülerinnen und Schüler für einen Seniorennachmittag. Plötzlich klagten mehr als 30 Kinder und Jugendliche über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Notärzte, Feuerwehr und Polizeikräfte waren bei der Halle im Einsatz. Drei Kinder kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Kurz nach 11 Uhr war die Rettungsleitstelle in Aalen alarmiert worden, Notärzte und Feuerwehr rückten an. Das Gebäude wurde sofort geräumt, so Kreisbrandmeister Andreas Straub. Weil zunächst ein Gasaustritt vermutet wurde, führte die Feuerwehr insbesondere in den Technik- und Heizungsräumen Schadstoffmessungen durch. Gefunden wurde zunächst nichts.

Ursache für die Beschwerden der Kinder ist unklar

Auch medizinisch gibt es noch keine Erklärung für die Beschwerden der betroffenen Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren. Bis auf die drei, die ins Krankenhaus kamen, wurden alle ihren Eltern übergeben, so Feuerwehrkommandant Heiko Bernthaler gegenüber dem SWR.