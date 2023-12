Ein Anruf genügt, die Krankschreibung kommt. Das war einer der wenigen angenehmen Corona-Effekte. Nach Ende der Pandemie wurde die telefonische Krankschreibung allerdings wieder zurückgenommen - zum Leidwesen der Hausärztinnen und Hausärzte. Die waren froh, etwas mehr Platz in ihren Sprechstunden zu haben. Ein guter Teil der täglichen Patientinnen und Patienten komme nämlich nur für die Krankschreibung in die Praxis, betont Lutz Weber vom Hausärzteverband. Der Vorsitzende des Bezirks Südwürttemberg ist darum erleichtert, dass der zuständige Bundesausschuss in einer Woche entscheiden will, die telefonische Krankschreibung noch vor Weihnachten wieder einzuführen.

Ob er nicht fürchtet, dass die Sache ausgenutzt wird? Die Antwort gibt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.