Wer am Freitagmorgen im Westen des Landes ins Auto steigt, sollte extrem vorsichtig sein. Eintreffender Regen kann am kalten Boden gefrieren und auf den Straßen für Glatteis sorgen.

Auch wenn es im Verkehr derzeit nur noch wenige winterbedingte Einschränkungen gibt, sollten Autofahrerinnen und -fahrer nach wie vor Vorsicht walten lassen. Am Freitagmorgen kann es auf den Straßen in Baden-Württemberg gefährlich glatt werden, ehe der Winter am Wochenende vorerst Pause macht.

Für Freitagfrüh rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer Glatteisgefahr der Stufe 2 von 4, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Grund dafür sei in den Morgenstunden eintreffender Regen aus dem Saarland. "Das Glatteis entsteht, wenn der Regen auf gefrorenen Boden fällt", erklärte der Sprecher. So gefriere das Regenwasser am Boden. Betroffen ist demnach die gesamte Westhälfte des Landes. Dort werden in der Nacht Minusgrade erwartet, teils bis minus neun Grad.

Aufpassen heißt es vor allem in Nordbaden

Der DWD vermutet, dass die Gebiete in Nordbaden am stärksten von Glätte betroffen sein würden. Wo genau das Glatteis entstehe, könne man aber nicht vorhersagen, sagte der Sprecher weiter. Das hänge davon ab, wie weit der Boden abgekühlt ist. "Man sollte morgen früh im Berufsverkehr aufpassen." Für den östlichen Teil Baden-Württembergs sei wegen steigender Temperaturen vermutlich keine Glatteis-Gefahr mehr gegeben.

Am Wochenende werden bis zu elf Grad erwartet

Im Verlauf des Freitags soll das Schlechtwetter laut DWD über ganz Baden-Württemberg bis zur bayerischen Grenze ziehen. Am Nachmittag lässt der Regen nach, bei Höchstwerten von null Grad an der Donau bis sieben Grad im Breisgau.

Am Wochenende steigen die Temperaturen: Für Samstag erwartet der Wetterdienst Temperaturen zwischen vier und elf Grad. Am Nachmittag ziehen dann mancherorts Regenwolken auf. Im Schwarzwald können zum Samstagabend hin Sturmböen auftreten, am Feldberg in der Nacht zum Sonntag auch Orkanböen. Am Sonntag soll es ähnlich mild werden.

Zu Wochenbeginn war es nach einem Wintereinbruch in Baden-Württemberg zu etlichen Verkehrsunfällen auf spiegelglatten Straßen gekommen. Auch die Bahn musste den Verkehr auf einigen Strecken einstellen, weil Bäume auf Gleise gestürzt und Oberleitungen beschädigt waren. Betroffen waren vor allem Strecken im Schwarzwald und am Bodensee.