Andauernder Regen hat die Flüsse vor allem im Süden BW anschwellen lassen. In einem Weiler im Bodenseekreis mussten Häuser nach dem Durchbruch eines Damms geräumt werden.

Wegen der Niederschläge der vergangenen Tage gibt es in Teilen Baden-Württembergs Hochwasser. Betroffen ist vor allem der Süden des Landes. Wegen eines beschädigten Damms sind in einem Weiler nahe Friedrichshafen (Bodenseekreis) vier Häuser vorsorglich evakuiert worden. Sieben Bewohner waren davon betroffen, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilte.

In dem Damm an einem Privatweiher war am Dienstag ein Durchbruch entdeckt worden. Das Technische Hilfswerk pumpte das Wasser des Weihers ab - den Schätzungen nach rund 40.000 Kubikmeter. Die Ursache für den Schaden im Damm war zunächst unklar, Experten vermuteten einen Biberbau in Kombination mit den starken Regenfällen. Diese verschärften die Lage zusätzlich, weil stetig neues Wasser in den Weiher gelangte.

Hochwasser in Baden-Württemberg: Lage bislang nicht dramatisch

Ansonsten sei die Lage nicht dramatisch, wie die Leiterin der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ), Ute Badde, sagte. Hochwasser gibt es nach Angaben der HVZ vor allem an Gewässern mit Einzugsgebiet im Süden des Landes: etwa im südlichen Schwarzwald, am oberen Neckar, an der oberen Donau und im Allgäu. Dort wurden einige Hochwasser-Meldewerte überschritten, meist lagen die Pegelstände im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers.

Für den gesamten Süden Baden-Württembergs sowie entlang des Rheins von Kehl bis Iffezheim gibt es derzeit eine mäßige Hochwasserwarnung. Das bedeutet, dass "stellenweise kleinere Ausuferungen" und "vereinzelte Überflutungen land- und forstwirtschaftlicher Flächen" möglich sind, wie das HVZ erklärt.

Rhein hat am Pegel Maxau erste Hochwassermarke gerissen

Der Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe hat die erste Hochwassermarke von 6,60 Metern bereits überschritten. Mit dem Scheitelpunkt am Rhein sei am Donnerstag zu rechnen, sagte Badde. Bis Donnerstagmorgen könnte der Pegelstand Maxau bis auf über acht Meter steigen.

Dann könnte der Rhein auch für die Schifffahrt gesperrt werden. Eine Unterbrechung des Schiffsverkehrs wird ab einem Wasserstand von 7,50 Metern angeordnet. An den Nebenflüssen Alb, Murg und Pfinz ist die Lage hingegen ebenso entspannt wie die Prognose für die kommenden Tage. Auch an Enz, Würm und Nagold ist laut HVZ nicht mit größerem Anstieg der Wasserstände bis Freitag zu rechnen.

Warnung vor weiterem Dauerregen für Schwarzwald und Allgäu

Besonders im Allgäu und im Schwarzwald erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber Dauerregen. Im Schwarzwald soll das insgesamt zweieinhalb Tage so gehen, der Wetterdienst warnte bis zum Mittwoch vor ergiebigem Dauerregen dort. Zu den bereits gefallenen Regenmengen zwischen 70 und 120 Litern pro Quadratmeter sollen bis in die Nacht zum Mittwoch rund 30 Liter pro Quadratmeter hinzukommen.

Auch in Teilen des Allgäus warnte der Wetterdienst vor Dauerregen. Dort könne es bis Mittwochmittag bis zu 100 Liter pro Quadratmeter geben, in Staulagen bis zu 120 Liter.

Böen von über 100 Stundenkilometern im Schwarzwald erwartet

Zum Regen kommen Herbstböen, in der Nacht auf Mittwoch sogar zu orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde. Auch im restlichen Bergland kann es Sturmböen geben.

Trocken werde es in vielen Teilen Baden-Württembergs erst wieder am Donnerstag, hieß es vom DWD. Den Nachmittag solle man dann auf jeden Fall genießen. Auch am Freitag soll es verbreitet trocken bleiben - doch am Wochenende steht bereits wieder Regen an.