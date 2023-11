Der Dauerregen sorgt im südlichen Schwarzwald, in Freiburg, Lörrach und Donaueschingen für hohe Wasserstände bei Flüssen und Bächen. Auch Rettungskräfte waren schon im Einsätzen.

Es regnet in Südbaden und das schon eine ganze Weile - mit Auswirkungen. Vor allem laufen einige Flüsse und Bäche über. Der Zastlerbach in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) trat beispielsweise über die Ufer. Die Ortsumfahrung musste an einer Unterführung gesperrt werden, weil das Wasser dort zwei Meter hoch stand. Eine Autofahrerin blieb mit ihrem Auto im Wasser stecken. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Feuerwehr und Städte warnen: Von Flüssen fern halten

Auch die Dreisam in Freiburg und die Wiese in Lörrach sind bereits über ihr Flussbett gelaufen, haben teilweise angrenzende Wege unter Wasser gesetzt. Sowohl die Stadt Freiburg als auch die Stadt Lörrach haben daher zum Teil die Fuß- und Radwege entlang der beiden Flüsse gesperrt. Der Campingplatz in Mambach liegt direkt an der Wiese und steht aktuell unter Wasser. Die Feuerwehr sowie die Städte warnen davor, zu nah ans Wasser zu gehen. Die Ufer könnten aufgeweicht sein und somit leicht abrutschen, sagt die Lörracher Feuerwehr.

"Das Niederschlagszentrum lag vergangene Nacht in dem Bereich südlicher Schwarzwald."

Die Flüsse im Schwarzwald-Baar-Kreis bei Wolterdingen (Stadtteil von Donaueschingen) und Hammereisenbach (Stadtteil von Vöhrenbach) haben den Meldestand erreicht. Laut der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) bestehe hier aber nur eine "mäßige Gefahr".

Hochwasserrückhaltebecken in Wolterdingen wurde eingestaut

Trotzdem musste das Regierungspräsidium Freiburg am Dienstagmorgen das Hochwasserrückhaltebecken in Wolterdingen einstauen, weil der Fluss Breg zu viel Wasser führt. 75 Kubikmeter Abfluss pro Sekunde beträgt der Abfluss - das entspreche einem Hochwasser, das statistisch nur alle fünf Jahre einmal auftritt, so das Regierungspräsidium. Für Hochwasserrückhaltebecken sei das aber kein Problem. "Das kleine Hochwasser ist besser als jede Übung", sagte Stefan Müller, der zuständige Betriebsleiter.

Zahlreiche Einsätze aufgrund von Dauerregen

Die Rettungskräfte mussten bereits zahlreich wegen des Dauerregens ausrücken. Personen sollen bisher keine verletzt worden sein. In Todtnau und Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) meldete die Polizei am Dienstagnachmittag umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn. Bereits in der Nacht auf Dienstag gab es Einsätze. Bei Waldkirch (Kreis Emmendingen) hat es einen kleineren Erdrutsch gegeben. Zwischen Buchenbach und Sankt Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde eine Stromleitung beschädigt. Das hatte nach Informationen des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald zu einem Stromausfall in Wagensteig geführt. Auch die Mobilfunknetze fielen aus. Die Feuerwehr konnte die Sendestation mit Notstrom versorgen. Größere Schäden gab es in Lenzkirch. Hier wurde eine ganze Straße unterspült, die nun saniert werden muss.

Ute Badde, die Leiterin der Landes-Hochwasservorhersagezentrale, zum Dauerregen:

Ein regnerischer Ausblick für Südbaden

Die Feuerwehren in der Region bereiten sich auf weitere Einsätze vor - wie Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Laut Ute Badde, Leiterin der HVZ, sind die Auswirkungen des Dauerregens noch nicht vorbei. Das Wasser, das im Moment noch in den Kleinflüssen ist, werde irgendwann im Rhein ankommen, sagt Badde. Aus diesem Grund werde es auch in den kommenden Tagen noch starke Anstiege bei den Wasserpegeln geben, so Badde.