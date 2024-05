Die Museen locken mit vielfältigen Führungen und spannenden Aktionen zum Internationalen Museumstag. Ein Überblick, was in der Region Bodensee-Oberschwaben geboten ist.

Rollenspiele, Kostümführungen und ein Blick hinter die Kulissen: Am Sonntag laden zahlreiche Museen am Bodensee zum Internationalen Museumstag ein. Das Motto in diesem Jahr, "Museen mit Freude entdecken" - und die Museen haben sich viel einfallen lassen.

Spielwelten im Zeppelin Museum in Friedrichshafen

Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen bietet ein eigens für das Museum geschriebenes Rollenspiel zum Mitmachen an. Außerdem können die Besucher kreative Bügelperlenbilder gestalten. Passend dazu gibt es kostenlose Führungen durch die neu eröffnete Ausstellung "Choose your Player. Spielwelten von Würfel bis Pixel".

Bei einer weiteren Führung geht der Blick hinter die Kulissen des Museums. Vom Keller bis in den Turm bleibt dabei kaum eine Türe verschlossen. Das Besondere daran: Das Gebäude des Zeppelinmuseums ist ein alter Hafenbahnhof.

Auch das Schulmuseum Friedrichshafen öffnet seine Türen. Bei der neuen Kostümführung "Bäuerin Hedwig - Kinder und das Mittelalter", erleben Kinder hautnah das Leben einer Bäuerin im Mittelalter.

Die Führungen im Zeppelinmuseum finden von 10 bis 14 Uhr statt, anschließend startet das Rollenspiel. Der Eintritt muss gezahlt werden, Führungen und Attraktionen sind kostenfrei. Im Schulmuseum sind sowohl der Eintritt, als auch die Führungen kostenfrei. Kostümführungen finden um 14 Uhr und um 15:30 Uhr statt.

Rundgang durch die Geschichte des Humpis-Quartiers in Ravensburg

Das Humpis-Quartier in Ravensburg bietet einen bauhistorischer Rundgang durch das Museum an. Denn dieses befindet sich in einem Gebäude aus dem Spätmittelalter. Eine weitere Führung führt durch die Dauerausstellung des Museums zur Geschichte Ravensburgs. Mit der Führung verbunden ist ein Rundgang durch das ganze Museum. Die dritte Führung geht durch die aktuelle Sonderausstellung "79 80 Ravensburg. Alltag, Apokalypse, Autonomie". Die Jüngeren können das Museum bei einer Museumsrallye auf eigene Faust erkunden.

Der Eintritt und die Führungen sind kostenlos. Der bauhistorische Rundgang findet um 13:30 Uhr statt, die Führung durch die Dauerausstellung zur Geschichte von Ravensburg um 15 Uhr und die Führung durch die Sonderausstellung um 16:30 Uhr.

Im Museum Humpis-Quartier gibt es den Blauen Erker zu bestaunen. Er stammt noch aus dem Mittelalter. Wynrich Zlomke

In Singener Museen gibt es am Museumstag was zu feiern

In Singen geht es in diesem Jahr anlässlich des 125. Stadtgeburtstags besonders rund. Das Maggi-Museum schaut bei einer Zeitreise auf die Wurzeln der Würze. Das Kunstmuseum Singen bietet unter anderem eine Ausstellung anlässlich des Stadtgeburtstags an. Im Museumsatelier können sich Besucher außerdem kreativ ausleben. Im Archäologischen Hegau-Museum dagegen wird es spielerisch: Dort dreht sich alles um archäologische Spiele. Von der Steinzeit bis zum Mittelalter können die Besucher archäologisch überlieferte Spiele, aber auch moderne Spiele ausprobieren.

Alle Angebote und Eintritte sind kostenfrei, weiteres Programm in Singen gibt es hier.

Im Rosgartenmuseum in Konstanz gibt es Überraschungen und Kurioses

Das Rosgartenmuseum in Konstanz hält eine Überraschung bereit: Zweimal bietet das Museum die Führung "Die Tür ins Nirgendwo - Kurioses im Rosgartenmuseum" an. Wohin diese Tür führt, weiß man erst nach der Führung. Außerdem gibt es eine Führung durch die am Samstag eröffnete Sonderausstellung "Wir schaffen das! - Arbeitswelten in der Kunst am Bodensee".

Der Eintritt und die Führungen im Rosgartenmuseum sind frei.