Am Mittwoch wurde am Rheinpegel bei Karlsruhe-Maxau die kritische Hochwassermarke von 7,50 Meter erreicht. Um 17 Uhr wurde die Schifffahrt aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Die Außenstelle Karlsruhe-Maxau des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hatte bereits am Mittwochnachmittag eine Vorankündigung an alle Schiffsführer herausgegeben, dass eine Schifffahrtssperre zu erwarten sei. Auf dem zuständigen Rheinabschnitt von Iffezheim bis Germersheim wurden unter anderem alle Schiffe, sowie die Wasserschutzpolizei, über Funk informiert.

Hochwassermarke 7,50 Meter überschritten

Auch der Rheinhafen Karlsruhe wird ab einer Pegelhöhe von 7,50 Meter dicht gemacht, aus Sicherheitsgründen. Sobald das Hochwasser die kritische Marke erreicht hat, muß auch das Hafensperrtor im Karlsruher Rheinhafen geschlossen werden - eine wichtige Schutzmaßnahme, so Hafenmeister Eric Weiß. Auch Dämme sollen durch die Sicherheitsmaßnahme geschützt werden. Schiffe die dann noch auf dem Rhein unterwegs sind, müssen sofort einen Liegeplatz ansteuern, in den Rheinhafen Karlsruhe dürfen die Schiffe nicht mehr hineinfahren.

Das muss geschlossen werden, das die ansässigen Firmen keinen Schaden davon tragen, und das bei den Häusern und Lagerhallen nichts passiert.

Pegel könnten sogar noch weiter steigen

Nach Berechnungen der Hochwasservorhersage Karlsruhe HVZ, könnte der Rhein noch weiter ansteigen, bis auf knapp acht Meter. Im Laufe des Donnerstags soll der Pegel dann voraussichtlich schnell wieder abnehmen. HVZ-Sprecher Rüdiger Friese geht von einem sogenannten zwei- bis fünfjährlichen Hochwasser aus. Das entspricht in etwa einem kleinen bis mittleren Hochwasser, das statistisch rund alle zwei bis fünf Jahre vorkommt.

Der Rheinpegel bei Maxau in Karlsruhe soll noch weiter steigen SWR

Starke Niederschläge in der Schweiz und in Südbaden

Gründe für das aktuelle Hochwasser sind die starken Niederschläge seit Sonntag in der Schweiz und in Südbaden. Dort hatte es an den Rhein-Zuflüssen Dreisam, Elz, Riegel oder auch in der Donau- und Bodenseeregion in den vergangenen Tagen schon Hochwasser gegeben, nun schiebt sich die Hochwasserwelle auf der großen Wasserstraße Rhein voran.