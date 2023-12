Die Folgen des Wintereinbruchs sind im Bahnverkehr im Süden von BW noch spürbar. Auf der Gäubahn fahren wieder einzelne Fernzüge. Der Ruf nach Konsequenzen aus dem Bahnchaos wird lauter.

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende müssen Zugreisende im Süden Baden-Württembergs auch am Montag mit Einschränkungen rechnen.

Zwischen Schaffhausen und Waldshut-Tiengen, Schaffhausen und Singen, Friedrichshafen und Radolfzell (Kreis Konstanz), Konstanz und Singen und Titisee und Seebrugg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei der Verkehr noch unterbrochen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Dort seien Bäume umgestürzt oder Äste in die Oberleitung geraten. Einschränkungen gebe es noch zwischen Kressbronn (Bodenseekreis) und Lindau. "Wir versuchen das alles im Laufe des Tages hinzukriegen, so dass wir morgen wieder auf allen Strecken starten können", sagte die Sprecherin.

Betroffen ist auch weiterhin die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen. Hier hat die Bahn am Montag zwar den am Wochenende ganz ausgesetzten Fernverkehr wieder aufgenommen, aber erst einmal nur mit einzelnen Zügen. Auf dieser Strecke werde aktuell noch mit einem stark eingeschränkten Angebot gerechnet, hieß es. Laut Deutscher Bahn kommt es in Süddeutschland voraussichtlich bis Wochenmitte zu Verspätungen und Zugausfällen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt immer auf der Internetseite der Bahn informieren.

Bahnverkehr von und nach München bleibt stark eingeschränkt

Der Hauptbahnhof in München ist nach wie vor nur stark eingeschränkt zu erreichen. Es verkehren nur wenige Fernzüge von und nach München. Keine Fernzüge sind demnach unter anderem auf der Strecke München - Lindau/Zürich unterwegs. Für die wenigen fahrenden Züge erwartet die Bahn am Montag und Dienstag eine hohe Auslastung und rät deshalb dazu, Reisen wenn möglich auf den Zeitraum ab Mittwoch zu verschieben.

Alle Fahrgäste, die eine zwischen Samstag und einschließlich Dienstag in Süddeutschland geplante Reise wegen des Winterwetters verschieben, könnten ihr Ticket auch später noch nutzen, so die Bahn weiter. Die Zugbindung sei aufgehoben.

EVG und Pro Bahn fordern Konsequenzen aus dem Bahn-Winterchaos

Der starke Schneefall am Wochenende hatte in großen Teilen Süddeutschlands den Bahnverkehr lahmgelegt. Eingeschneite Züge konnten nicht starten, unter der Schneelast zusammengebrochene Bäume blockierten Gleise, Oberleitungen waren vereist. Deshalb fordern die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband Pro Bahn nun Konsequenzen für die Wintertauglichkeit der Bahn.

Der EVG-Vorsitzende Martin Burkert sagte der "Augsburger Allgemeinen", die deutsche Schieneninfrastruktur sei "in weiten Teilen marode". Es müsse große Investitionen nach dem Vorbild von Ländern wie Österreich geben.

Der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlev Neuß, sagte der Zeitung, der Bahnverkehr sei "nach jahrzehntelanger Sparpolitik nur noch auf Kante genäht". Früher sei die Bahn "viel besser gegen heftige Winterbrüche gerüstet" gewesen.

Eines der vielen Probleme sei, dass die Bahn aus Kostengründen bis in die jüngste Vergangenheit immer mehr Gleise als Abstellmöglichkeiten zurückgebaut habe und nun ganze Züge direkt in den Bahnhöfen abgestellt werden müssten, wenn sie ihr Ziel nicht mehr ansteuern könnten, erklärte Neuß. "Durch die verstopften Bahnhöfe wird der Bahnverkehr noch schneller blockiert und kommt großflächig zum Erliegen." Bei der geplanten Schienennetz-Reform müsse die "große Störanfälligkeit" ein wichtiges Thema sein.

Meteorologen erwarten Tauwetter

Nach dem Wintereinbruch wird es in den kommenden Tagen wieder etwas wärmer. Von Westen nähert sich ein Tief mit milder Atlantikluft. Am Montag liegen die Temperaturen zwischen minus vier Grad an der Donau und plus fünf Grad im Breisgau. Im Tagesverlauf werden die Wolken dichter und dann ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von Westen her mit Regenfällen zu rechnen. "Wenn bei dem Frost, den wir derzeit haben, Regen fällt, dann bedeutet das Glatteis", sagte ein DWD-Sprecher. Dafür brauche es nicht viel Regen. "Da reichen ein paar Tropfen und es kann spiegelglatt werden."

Im Verlauf des Tages ziehe die Niederschlagsfront weiter nach Osten. Am Abend und in der Nacht müsse auch entlang der bayerischen Grenze sowie auf der Alb und in Oberschwaben mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden. Im Bergland gebe es auch erneut Schneefälle, bis Dienstagfrüh seien verbreitet ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich. Dann sehe man das Eis auf den Straßen nicht mehr, warnte der Sprecher.

Am Dienstag wird es laut Deutschem Wetterdienst noch wärmer: "Wir können uns auf einen Wetterumschwung mit Tauwetter einstellen."