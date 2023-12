Schnee und Glatteis in BW: Schwere Unfälle und gestrandete Zugreisende

Glatte Straßen, umgestürzte Bäume, vereiste Oberleitungen: Das Winterwetter sorgt für massive Behinderungen bei der Bahn. Auf den Straßen gab es viele Unfälle - auch einen tödlichen.

Der Schneefall in weiten Teilen Baden-Württembergs hat zu starken Behinderungen auf Straßen und Schienen gesorgt. Eine Bahnsprecherin teilte am Samstagmorgen mit, dass es zu Verspätungen und Zugausfällen komme. Wegen des starken Schneefalls kann der Hauptbahnhof in München den ganzen Samstag nicht angefahren werden. Unter anderem fielen Verbindungen nach Stuttgart und Lindau aus. Die Bahn geht davon aus, dass der Bahnverkehr in Süddeutschland bis Montag stark beeinträchtigt sein wird. Auch im Regionalverkehr müssen Fahrgäste laut Bahn mit Ausfällen rechnen, hier sind demnach vor allem der Südosten Baden-Württembergs sowie der Großraum Bodensee stark betroffen. Ein Problem seien unter Schneelast umstürzende Bäume, die Gleise blockierten, so die Bahn.

Wie die Sprecherin weiter erklärte, können alle Fahrgäste, die ihre in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Die Bahn bat, sich vor Reiseantritt auf bahn.de oder bei der telefonischen Reiseauskunft zu informieren.

Gestrandete Fahrgäste übernachteten in "Aufenthaltszug"

In der Nacht auf Samstag musste ein aus Stuttgart kommender ICE mit 150 Fahrgästen in Ulm stehenbleiben. Die Bahn stellte dort einen sogenannten Aufenthaltszug zur Verfügung, in dem gestrandete Fahrgäste übernachten konnten.

Flughafen München bis Sonntagmorgen gesperrt - Stuttgart meldet keine Ausfälle

Auch der Münchner Flughafen hat seinen Betrieb am Samstag eingestellt. Die Sperrung wurde wegen der starken Schneefälle nach Angaben eines Sprechers bis Sonntagmorgen verlängert. Hunderte Flüge wurden annulliert. Passagieren wird empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.

Der Winterdienst ist auch am Stuttgarter Flughafen in vollem Gange, der Flugbetrieb läuft allerdings laut einer Sprecherin ohne Störungen. Es habe am Morgen keine Behinderungen oder gar Flugausfälle gegeben. "Alles ist normal und im Rahmen des Üblichen", sagte sie. Der Flughafen gehe davon aus, dass es auch für den Rest des Tages so bleibe. Bereits am Morgen sei in Stuttgart eine Maschine aus Skopje gelandet - das Flugzeug hätte eigentlich im bayerischen Memmingen ankommen sollen. Auch der Allgäu Airport Memmingen hatte wegen starken Schneefalls seinen Betrieb bis mindestens Samstagnachmittag eingestellt. Und auch den restlichen Samstag ist noch mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen, heißt es auf dessen Homepage.

Ein Todesopfer, Verletzte und Blechschäden bei Unfällen in BW

In vielen Regionen des Landes kam es auf den schneeglatten Fahrbahnen zu Unfällen und Staus. In Emmingen-Liptingen (Kreis Tuttlingen) ist bereits am Freitag ein 54-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Er starb noch an der Unfallstelle. Auf der A8 kam am Samstagmorgen bei Leonberg (Kreis Böblingen) ein Sprinter ins Schlingern, prallte auf eine Betonwand und kippte um. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Kurz danach stieß ein weiterer Sprinter mit dem liegen gebliebenen Wagen zusammen. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt.

Im Kreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis sind viele Straßen wegen Schneebruchs teilweise auch übers Wochenende gesperrt. So ist zum Beispiel die B28 zwischen Blaubeuren und Blaustein-Arnegg wegen umgestürzter Bäume unpassierbar. Die Sonderbucher Steige auf der anderen Seite von Blaubeuren soll das ganze Wochenende gesperrt bleiben. Auch in der Region Ulm gab es in der Nacht auf Samstag zahlreiche Verkehrsunfälle, in den meisten Fällen blieb es laut Polizei bei Blechschäden. Auf der B10 seien beispielsweise mehrere Lastwagen von der Fahrbahn gerutscht. Aus dem Ostalbkreis meldet die Polizei knapp zwei Dutzend Unfälle während der Nacht. Vier Menschen seien verletzt worden.

In der Region Bodensee-Oberschwaben ist es in der Nacht auf schneebedeckten und glatten Straßen ebenfalls zu zahlreichen Unfällen gekommen. Wegen umgestürzter Bäume sind außerdem mehrere Straßen gesperrt - darunter die Bundesstraße 465 zwischen Warthausen und Schemmerhofen im Kreis Biberach.

Auch im gesamten Landkreis Konstanz sind nach den starken Schneefällen durch umgestürzte Bäumen seit Samstagmorgen Fahrbahnen blockiert.

Wetter bleibt winterlich in BW

Bis Samstagabend soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verbreitet schneien. Die Meteorologen erwarten zwischen drei und acht Zentimeter Neuschnee. Im Allgäu könnten sogar bis zu 30 Zentimeter fallen. Lediglich von der Kurpfalz bis zum Taubergrund ist laut DWD nur mit ein paar Schneeflocken zu rechnen.

Wegen Dauerfrost warnte der DWD vor Glättegefahr am Samstag. Da, wo es tagsüber weiter schneie, könne es auch für Autofahrerinnen und Autofahrer gefährlich werden. Die Menschen sollten daher vor allem im Süden Baden-Württembergs aufpassen. Im Norden sei es weniger gefährlich.

Vereinzelt Sonne am Sonntag in BW

In der Nacht zum Sonntag soll es laut DWD nicht mehr schneien. Durch den klaren Himmel werde es frostig kalt. Die Tiefstwerte bewegen sich demnach im ganzen Land zwischen minus drei und minus acht Grad. Richtung Allgäu und in hohen Lagen über 800 Meter könne es bis zu minus zwölf Grad kalt werden. "Der Schnee wird bis zum Anfang der nächsten Woche nicht schmelzen", sagte Crouse. Wintersportfans dürften sich darüber freuen.