Seit Freitagnachmittag schneit es in der Region Allgäu-Oberschwaben-Bodensee kräftig. Auf schneebedeckten und glatten Straßen ist es zu zahlreichen Unfällen gekommen.

Laut Polizei blieb es bei den Unfällen bislang meist bei Sachschäden (Stand Samstag 14 Uhr). Die zuständigen Polizeipräsidien in Ravensburg und Konstanz melden viele, kleinere Unfälle und zahlreiche gesperrte Straßen wegen umgestürzter Bäume. Polizei, Räum- und Streudienste sowie die Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

Es schneit seit Freitagnachmittag in der Region Allgäu-Oberschwaben und am Bodensee, die Winterdienste sind im Einsatz. SWR

Schneefälle beeinträchtigen den Flugverkehr

Der Flughafen Memmingen hat wegen der anhaltend starken Schneefälle den Flugverkehr eingestellt. Zunächst sollten bis 15 Uhr keine Flugzeuge starten oder landen. Fluggäste sollten sich bei ihrer Airline informieren. Am Bodensee Airport in Friedrichshafen finden die Flüge bislang planmäßig statt, ausgefallen war am Morgen nur die Frankfurt- Maschine.

Tief verschneite Wiesen und Wälder in der Region Allgäu-Oberschwaben

Im Allgäu und in Oberschwaben zeigt sich die Landschaft mittlerweile tief verschneit. So starke Schneefälle Anfang Dezember hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Zum Start vieler Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende bedeutete dies für die Organisatoren, erst mal Schnee schippen, bevor die Stände bestückt werden konnten.

Das Allgäu wie hier bei Waldburg hat der Schnee in eine Winterlandschaft verzaubert. SWR

Lawinengefahr in den Bergen steigt

Neuschnee und Regen haben in den Bergen aber auch die Lawinengefahr steigen lassen. In der Ostschweiz und in Vorarlberg ist sie oberhalb von rund 1.600 Metern mit Stufe drei erheblich, in tieferen Lagen meist mäßig. Bereits einzelne Wintersportler können Schneebretter oder Lockerschneelawinen auslösen, so die Lawinenwarndienste. Zum Teil fielen in den vergangenen 24 Stunden gut 40 Zentimeter Neuschnee. Ähnlich die Situation in den Allgäuer Bergen. Der Bayerische Lawinenwarndienst meldet eine meist mäßige, gebietsweise erhebliche Lawinengefahr.

Tief verschneit zeigt sich die Landschaft bei Waldburg im Kreis Ravensburg. SWR

Es soll weiter schneien

Die Wetterdienste melden für die Region Oberschwaben-Allgäu weitere Schneefälle bis in den Abend. Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried warnt vor Schneebruch und Dachlawinen. Über die Warn-App Nina weisen die Behörden auch darauf hin, dass es in der kommenden nacht strengen Frost geben werde.