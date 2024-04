Wie sieht sie aus, die Medizin der Zukunft? Wird die künstliche Intelligenz die präzise Diagnostik der wichtigsten Krankheiten übernehmen? Und werden wir von präzisen OP-Robotern operiert? Dr. Titus Brinker vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg widmet sich diesen Frage schon heute. Er ist Hautarzt und Leiter der Nachwuchsgruppe Digitale Biomarker für die Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Er entwickelte beispielsweise eine Software, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Ärztinnen und Ärzte bei der Hautkrebs-Vorsorge unterstützen soll. Dafür wurde Titus Brinker mit seinem Team u.a. als "KI-Champion Baden-Württemberg 2023", einem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg, ausgezeichnet.

Die rasanten Entwicklungen, vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz, verändern bereits jetzt die Medizin. KI-gestützte Apps beraten Patient:innen zu ihren Beschwerden oder zur richtigen Ansprechperson und auch die Planung von Diagnosen und Therapien wird sich zukünftig immer häufiger der KI bedienen. OP-Roboter sind in den Krankenhäusern im Land schon lange im Einsatz und entwickeln sich schnell weiter. Welche Innnovationen stehen in der Medizin aktuell an? Und wieviel Verantwortung sollte beispielsweise eine KI in der Medizin tragen? Diesen Fragen widmen wir uns mit Dr. Titus Brinker vom DKFZ Heidelberg in SWR1 Leute.

Moderation: Nabil Atassi