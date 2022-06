Beantworten am Weltradiotag die Fragen der SWR1 Hörer.

Seit seiner Einführung durch die Vereinten Nationen 2012 wird am 13. Februar der Weltradiotag begangen. Die Generalkonferenz der UNESCO initiierte auf Anregung Spaniens den Welttag des Radios in Erinnerung an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946. Ein freier Radioempfang stellt sicher, dass weite Teile der Weltbevölkerung diskriminierungsfrei Zugang zu Informationen haben. In Deutschland hören beinahe 80 Prozent der Bevölkerung täglich mehr als vier Stunden Radio. Radio gilt als Informationsmedium Nummer Eins. Und Audio boomt. Podcasts, Hörbücher, Hörspiele. Die Macher des SWR1 Programms von Musik- bis zur Nachrichtenredaktion - Carola Oldenkott, Peter Heilbrunner, Bastian Schneeberger und Wolfgang Heim - sind zu Gast in SWR1 Leute und beantworten die Fragen der SWR1 Hörerinnen und Hörer.