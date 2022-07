per Mail teilen

Engagieren sich gemeinsam für missbrauchte Kinder.

Er ist Fußballprofi beim SC Freiburg. Sie ist Lehrerin. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Und gemeinsam engagieren sie sich für eine Initiative in Freiburg, die sich dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern verschrieben hat. Missbrauch findet vor allem im häuslichen und familiären Bereich statt. Die Täter sind meist keine bösen Fremden, sondern, Väter, Freunde, Bekannte. Gerade deshalb müssen Kinder sensibilisiert werden, ohne sie in Angst zu versetzen.