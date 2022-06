Leitet ein deutsches Traditionsunternehmen und expandiert vor allem in die USA und europäische Länder.

Mit Ravensburger werden seit fast 140 Jahren Spiele verbunden. Das Traditionsunternehmen ist Deutschlands größter Spieleverlag. Klassisches Spielen ist nach wie vor beliebt, dennoch steht Ravensburger nicht nur für heimische Puzzles und Brettspiele. Produkte für digitales Lernen sind gefragt und zwei Drittel der Umsätze macht das Auslandsgeschäft aus, vor allem die USA, Frankreich, Großbritannien und Italien. Clemens Maier ist der Urenkel des Unternehmensgründers Otto Maier. Er hat in Zürich gearbeitet, in London studiert und in New York für die Bertelsmann Gruppe gearbeitet. Seit 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der Ravensburger Gruppe..