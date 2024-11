Claus-Peter Hutter | Naturschützer und Präsident der Stiftung NatureLife-International

Claus-Peter Hutter warnt seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel. Doch was aktuell in Deutschland an umweltpolitischen Maßnahmen passiert, hält er für eine Katastrophe.

Sein Fazit: Das Geld fließt häufig in Maßnahmen, die Umwelt und Klima eher schaden als helfen. Claus-Peter Hutter ist Präsident der Stiftung NatureLife-International. In zahlreichen Büchern hat er sich mit den wichtigsten Umweltthemen unserer Zeit auseinandergesetzt – sei es Artensterben, nachhaltige Landwirtschaft oder Klimakrise. Er ist Lehrbeauftragter der Universität Stuttgart und war langjähriger Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg. Egal in welcher Funktion: Schon immer hat er sich für einen unverkrampften Umwelt- und Nachhaltigkeitsdialog eingesetzt.