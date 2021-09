Dr. Martin Stürmer

Analysiert den Coronavirus und ordnet die Epidemie ein.

Kapitel auswählen Sind Menschen, die beruflich im Gesundheitssystem arbeiten, häufiger von dem Virus betroffen? (8:09 min) Sollten Besuche in Schwimmbädern oder Saunen gemieden werden? (8:49 min) Sind Menschen mit Grippeschutzimpfung besser vor dem Corona-Virus geschützt? (9:40 min) Sind Schwangere oder Babys besonders gefährdet? (10:06 min) Sind Asthmatiker bzw. lungengeschädigte Menschen besonders gefährdet? (10:18 min) Können öffentliche Verkehrsmittel weiter verwendet werden? (10:32 min) Was soll ich tun, wenn mein geplanter Urlaub in einem Risikogebiet ist? (11:00 min) Wann kann man mit einem Impfstoff rechnen? (13:54 min) Sollten wir in Deutschland flächendeckend Gesichtsmasken tragen? (15:36 min) Können Postsendungen aus China gefährlich werden? (15:59 min) Gibt es einen Schnelltest in der Apotheke? (16:08 min) Wie soll man sich als Rückkehrer aus China oder anderen betroffen Gebieten Verhalten? (16:43 min) Kann man noch auf Großveranstaltungen oder in ein Kaufhaus gehen? (17:22 min) Kann sich das Virus in der Kleidung festsetzen? (17:57 min) Kann der Virus im Leitungswasser sein? (18:24 min) Wie lange bleibt ein Virus an einer Türklinke infektiös? (18:29 min) Wie muss ich Gemüse aus Italien vorbehandeln? (23:06 min) Wie gefährdet sind Un- und Neugeborene? (23:56 min) Ist das Virus auf Haustiere übertragbar? (24:25 min) Video herunterladen (73,7 MB | MP4)

Ende Dezember kam die erste Meldung: In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan gibt es eine auffällige Häufung von Lungenentzündungen. Heute, knapp zwei Monate später, ist die Situation dramatisch: Coronavirus-Tote in China im vierstelligen Bereich. Wuhan im Ausnahmezustand. Viele Millionen Menschen unter Quarantäne. Kritik am chinesischen Krisenmanagement. Die Epidemie hat längst Europa und auch Deutschland erreicht. Darüber reden wir mit Martin Stürmer. Stürmer ist Virologe, Leiter eines Medizinlabors und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt.

Die wichtigsten Fragen beantwortet von Dr. Martin Stürmer: