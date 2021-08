Beklagt zunehmende Polarisierung beim Thema Essen.

„Wir leben in einer Überfluss-Gesellschaft. Die permanente Verfügbarkeit von Essen macht es schwer, sich zu distanzieren.“, sagt Christoph Klotter. Er ist Professor für Ernährungspsychologie in Fulda und Autor von Titeln wie „Warum wir es schaffen, nicht gesund zu bleiben“. Warum er als Ernährungspsychologe Rückschlüsse auf das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Gesellschaft schließen kann, darüber hat er in „Die Psychologie als Verteidigerin der Moderne“ geschrieben. Seine Tipps zu einer gesunden Ernährung sind einfach wie einleuchtend. Auf den eigenen Körper hören. Was tut mir gut? Was bekommt mir? Denn der Stoffwechsel ist individuell. Und der Jojo-Effekt hinlänglich bekannt.

Springer Verlag Die Psychologie als Verteidigerin der Moderne Die unterschiedlichen Funktionen der Psychologie in der Moderne Autor Christoph Klotter Verlag: Springer ISBN: 978-3658333645