Christina Diehl und Dr. Sheila de Liz | Hatte sechs Fehlgeburten und Gynäkologin

Als Christina Diehl mit Mitte 30 bereit für eine Familie ist, wird sie sofort schwanger. Voller Vorfreude startet sie gemeinsam mit ihrem Partner in ein neues Leben – bis zur niederschmetternden Diagnose der Fehlgeburt. Sie fällt in ein Loch, verliert aber nicht den Mut. Doch es folgen weitere. Nach insgesamt sechs Fehlgeburten findet sie aus der Leere kaum noch heraus. Der Druck der biologischen Uhr, Schuld- und Schamgefühle überrollen sie. Das Thema "Fehlgeburt" ist kaum präsent. Christina Diehl hat über ihre Erfahrungen geschrieben in „Netter Versuch, Schicksal“.

Moderation: Nicole Köster