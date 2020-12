Ist Chefarzt in Bad Kreuznach und hilft entstellten Kindern aus aller Welt.

André Borsche gibt Menschen ein neues Gesicht. Er ist Chefarzt der Plastischen Chirurgie am Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach - und er nutzt sein Fachwissen, um Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Dazu hat er eine Hilfsorganisation gegründet: Interplast. Er gibt Kindern mit entstellten Gesichtern nicht nur ein neues Gesicht, denn mit dem „Äußeren“ verändert sich auch das „Innere“: Selbstbewusstsein, Zuversicht, Mut, Entschlossenheit werden Schicht für Schicht mit jeder Hauttransplantation aufgepflanzt. Gerade feierte Dr. André Borsche sein 25jähriges Dienstjubiläum in Bad Kreuznach.

Aus der Sendung vom 26.10.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP