Was liest Kamala Harris? Und wie couchsurft man durch die Ukraine? – Wir wissen es!

Mit Büchern von Stephan Orth, Martina Hefter, Can Xue, Leonardo Padura und Lesetipps von Kamala Harris

Was liest Kamala Harris? Wir schauen uns die Lieblingsbücher der Frau an, die vielleicht die neue Präsidentin der USA wird.



Anschließend berichtet der geübte Couchsurfer Stephan Orth aus einem Land im Krieg: "Couchsurfing in der Ukraine" heißt seine neue Reisereportage. Erleben Sie ihn bei uns im Gespräch!



"Hey guten Morgen, wie geht es dir?" fragt Martina Hefter in ihrem neuen Roman. Eine Chat-Geschichte zwischen Deutschland und Nigeria. Die Autorin Anne Weber empfiehlt den Roman exklusiv auf SWR Kultur.



40 Jahre E-Mail: Am 3.8.1984 kam erstmals eine E-Mail auf einem Rechner in Karlsruhe an. Hören Sie eine Glosse über die E-Mail als Textformat.



Can Xue ist der berühmteste Geheimtipp der aktuellen chinesischen Literatur. Jetzt sind mit "Schattenvolk" zwölf neue Erzählungen erschienen. Traumhaft und rätselhaft!



Robert Stadlober singt Kurt Tucholsky. Sein Album erscheint Ende August. Hören Sie hier mit "An das Publikum" bereits eine kleine Kostprobe.



Zum Schluss geht es nach Kuba, wo Krimi-Autor Leonardo Padura ein paar "Anständige Leute" aufs Korn nimmt. "Anständige Leute" in Anführungsstrichen.



Die Leseempfehlungen von Kamala Harris

Kommentar von Eberhard Falcke



Stephan Orth - Couchsurfing in der Ukraine (ESD 01.08.24)

Piper Verlag, 256 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-89029-594-7

Gespräch mit Stephan Orth



Martina Hefter - Hey guten Morgen, wie geht es dir? (ESD 13.7.24)

Klett-Cotta Verlag, 224 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-608-98826-0

Lesetipp von Anne Weber



40 Jahre E-Mail

Bericht von Ulrich Rüdenauer



Can Xue - Schattenvolk (ST, ESD 01.08.24)

Aus dem Chinesischen von Eva Schestag

Matthes & Seitz Verlag, 400 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-7518-0979-5

Rezension von Claudia Kramatschek



Kurt Tucholsky - An das Publikum

Album mit Tucholsky-Vertonungen

Label: STAATSAKT

Robert Stadlober singt "An das Publikum"



Robert Stadlober (Hg.) - Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut (ESD 01.06.24)

Verbrecher Verlag, 152 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-95732-595-2



Leonardo Padura - Anständige Leute (ESD 8.7.24)

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen

Unionsverlag, 400 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-293-00621-8

Rezension von Victoria Eglau



