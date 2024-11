Weihnachtsstimmung – für die einen der Ausdruck für unbändige Vorfreude, für andere wiederum ein Reizwort. Treffen beide Typen aufeinander, ist der Stress vorprogrammiert. Weihnachtshörbücher können da Abhilfe schaffen. Hier ein paar Tipps.

Hörbücher eignen sich wunderbar, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. IMAGO imago images/Science Photo Library

In „Die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern“ von Benjamin Biehn fällt der kleine Stern Sirius ist vom Himmel. Die Maus Pippa und das Kaninchen Bommel wollen ihm helfen, wieder nach Hause zu kommen. Aber wer kann so hoch fliegen? Der Weihnachtsmann? Damit dieser vorbeikommt, müssen sie ein echtes Weihnachtsfest auf die Beine stellen.

Sprecher Andreas Fröhlich legt sich bei den vielen Tieren des Waldes richtig ins Zeug und macht diese niedlich-lustige Weihnachtsgeschichte zu einem Ereignis. Man kann sich die 24 ½ Kapitel bis Weihnachten aufteilen – mal sehen, wer das schafft. Denn spannend ist die Frage, was denn ein richtiges Weihnachtsfest ausmacht, bis zum Schluss.

Benjamin Biehn: Die Geschichte vom kleinen Weihnachtsstern. Gelesen von Andreas Fröhlich. Argon Hörbuch. 211 Minuten.

Bestseller-Autorin Maja Lunde mit rührender Weihnachtsgeschichte

Die norwegische Bestseller-Autorin Maja Lunde, die hierzulande mit „Die Geschichte der Bienen“ und ihrem Klimaquartett bekannt wurde, war eigentlich zuerst Kinder- und Jugendbuchautorin.

In „Die Schneeschwester“ erzählt sie in 24 Kapiteln von Julian, der sich immer ganz besonders auf Weihnachten freut, weil er da Geburtstag hat. Nicht aber in diesem Jahr, denn im Sommer ist Julians ältere Schwester gestorben.

Manchmal muss man all seinen Mut zusammennehmen, um etwas Neues zu wagen. Gute Freunde sind dabei wichtige Begleiter. IMAGO IMAGO / Westend61

Wie gut, dass Julian die muntere Hedvig kennenlernt. Sie lenkt ihn von seiner eigenen Trauer ab, doch auch sie hat ein Geheimnis. Eine Geschichte, die traurig und lustig zugleich ist, gelesen von Schauspieler Axel Milberg mit genauem Gespür für diese besondere Atmosphäre.

Maja Lunde: Die Schneeschwester. Gelesen von Axel Milberg.

Der Hörverlag. 3 CDs, 220 Minuten.

Wie wurde der Weihnachtsmann eigentlich zum Weihnachtsmann? Und wie ist es so, bei Wichteln und Elfen im Weihnachtsdorf? Auf diese Fragen hat der britische Autor Matt Haig so viele Antworten gefunden, dass er davon gleich in mehreren Geschichten erzählen konnte:

In „Ein Junge namens Weihnacht“ macht sich der elfjährige Nikolas mitten im Winter auf die Suche nach seinem Vater, begleitet von seiner Maus Miika und einem Rentier.

Gemeinsame Abende mit einem Hörbuch verkürzen die Wartezeit bis zum großen Fest. IMAGO folgt

Die abenteuerliche Reise führt ihn nach Wichtelgrund, wo es aber alles andere als friedlich zugeht. Nikolas wird das klären und bleibt bei den Wichteln – der Name lässt es ahnen.

Matt Haig: Ein Junge namens Weihnacht. Die Serien-Box. Gelesen von Rufus Beck. DAV, 1031 Minuten.

Die Geschichte von Miika, ebenfalls von Matt Haig, erzählt von einem kleinen Helden: einer Maus, die mehr will als das Leben in dunklen Löchern. Auf der Suche nach dem großen Käse des Lebens findet sie neue Freunde und wagt das Unmögliche – eine Freundschaft mit einem Menschenjungen.

Sprecher Rufus Beck zeigt hier, dass er nicht nur Harry Potter kann. In „Eine Weihnachtsmaus namens Miika“ wird das Tierchen verdrumwickt, was bedeutet, dass es mit einem Zauber belegt wurde und nun magische Kräfte hat.

Toll für eine Maus, wenn sie nicht auf die dumme Idee käme, den Trollen ihren Lieblingskäse zu klauen … Einer der Trolle spricht übrigens astreines Hessisch: Die Wandelbarkeit von Rufus Beck macht diese Hörbücher zu einem großen Spaß.

Das Original-Hörspiel „Die Schule der Weihnachtsmänner“ von Karlheinz Koinegg schlägt eine Brücke zwischen der Jugend von heute und alten Märchen, indem er eine Hand voll Halbstarker ins Weihnachtsland versetzt.

Hörbuchhören ist schon für sich ein Genuss – doch noch schöner wird es, wenn man die Hörerlebnisse teilt. IMAGO imago

Dort sollen sie lernen, ordentlich „Ho, ho, ho“ zu rufen – aber ist das das wahre Weihnachten? Diese Frage gilt es zu klären in dieser rasanten Inszenierung mit einem spielfreudigen Ensemble, zu dem auch Jens Wawrczeck gehört.

Karlheinz Koinegg: Die Schule der Weihnachtsmänner. Hörspiel mit Benny Hogenacker, Helmut Krauss, Jens Wawrczek u.v.a. Der Hörverlag. 2 CDs, ca. 115 Minuten.

Wer kennt ihn nicht, den geizigen Ebeneezer Scrooge, der von verschiedenen Geistern der Weihnacht heimgesucht und geläutert wird. In dieser Hörspiel-Inszenierung glänzen Wolf-Dietrich Sprenger als Scrooge und Jens Wawrczeck als sein Neffe, sowie in allen anderen männlichen Rollen der vielseitige Matthias Keller.

Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte wird jedes Jahr aufs Neue auf vielen Bühnen in Deutschland aufgeführt. IMAGO IMAGO / Becker&Bredel

Das Besondere: Komponist Henrik Albrecht hat passend zur Handlung Weihnachtslieder versteckt. Sie herauszuhören, fügt dem Hörspaß noch eine weitere Ebene hinzu.

Charles Dickens: A Christmas Carol. Eine Weihnachtsgeschichte. Ein Orchesterhörspiel mit Musik von Henrik Albrecht. Mit: Jens Wawrczeck, Wolf-Dietrich Sprenger, Matthias Keller u.a. Musik gespielt von der NDR Radiophilharmonie. Headroom Verlag Köln. 1 CD, 58 Minuten

Postbote Walter ist strafversetzt worden in die Christkindfiliale nach Engelskirchen. Statt Post zuzustellen, muss er nun also die – wie er findet – völlig übertriebenen Wunschzettel verwöhnter Gören beantworten. Doch dann ist einer dabei, der anders ist: Der zehnjährige Ben schreibt nicht ans Christkind, sondern an den lieben Gott. Und er will keine Playstation, sondern fragt nach einem Klempner.

Walter nimmt sich des Falles an und ein reger Briefwechsel entsteht. Schnell ist er allerdings mit der Rolle des Allmächtigen überfordert, zumal er auch noch mit seiner eigenen schwierigen Familiengeschichte zurechtkommen muss. „Kein guter Mann“ von Andreas Izquierdo hat in der engagierten und vielseitigen Lesung von Uve Teschner echtes Klassikerpotential!