Leonie Berger ist Redakteurin und Autorin bei der SWR Kultur Landeskulturredaktion Rheinland-Pfalz in Mainz. Meist berichtet sie über Literaturthemen.

„Da brennt noch Licht“, war der erste Satz, den sie in einem Hörspiel sagen durfte. Die Produktion fand im heimischen Keller statt, aufgenommen mit einem Mono-Kassettenrekorder, Regie und Skript kamen von ihren beiden Brüdern und es ging um Vampire. Diese frühe Erfahrung war vielleicht nicht ausschlaggebend, aber die Faszination für das gesprochene Wort ist geblieben.

1976 in Frankfurt geboren, waren es die Moderatoren von hr3, die Leonie Berger im Alltag begleiteten und den Wunsch in ihr weckten, beim Radio zu arbeiten. Nach dem Abitur studierte sie Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim mit dem Schwerpunkt Literatur, Theater und Medien, und probierte in Praktika verschiedene kulturelle Berufsfelder aus, in einem Museum und in der politischen Bildung. Aber dann zog es sie wieder zum Radio: Nach einem Volontariat beim Hessischen Rundfunk arbeitete sie einige Jahre bei hr2, bevor sie zum SWR nach Mainz wechselte.

In der SWR Kultur Landeskulturredaktion hat sie das Glück, eine Lieblingsbeschäftigung in ihren Beruf integrieren zu können: Die Literatur. Leonie Berger berichtet vorzugsweise über literarische Themen, plant die Literaturthemen aus Rheinland-Pfalz für die Sendung SWR Kultur am Samstagnachmittag und betreut auch die Hörbuch-Rubrik dieser Sendung. Jede Woche eine Hörbuch-Besprechung bedeutet, dass das Hören von Literatur sie auch im Alltag begleitet: Egal, ob zu Hause, beim Laufen oder bei der Arbeit im Schrebergarten – die Kopfhörer sind immer dabei.

