Till Brönner gilt als Deutschlands berühmtester Jazztrompeter. Zurzeit ist er mit Band unterwegs in 27 deutschen Städten auf seiner traditionsreichen Weihnachtstournee „Silent Night“. Daneben ist Till Brönner auch ein hervorragender Fotograf – und gerade hat er sein sehr persönliches italienisches Kochbuch „Ciao Roma“ veröffentlicht.

Der weihnachtliche Till Brönner

Till Brönner liebt als Jazzmusiker die Inspiration durch die Verbindung von Innovation und Tradition. Und so gehören seine Weihnachtskonzerte für ihn seit langem zu einem festen Ritual in der Adventszeit.

Wenn man als Musiker ein solches Weihnachtsprogramm mache, erzählt er im Interview, dann sei der persönliche künstlerische Impuls als Handschrift das Wichtigste. Ihn müssten die Menschen spüren, nur so könne man sie erreichen. Wichtig sei ihm dabei, nicht nur Konzerträume zu bespielen, sondern auch in Kirchen aufzutreten. So zum Beispiel in der Pauluskirche in Ulm.

Ich komme aus einer Familie, wo die Trompete zu Weihnachten oder zu anderen Festtagen immer eine große Rolle gespielt hat. Und es ist erstaunlich und zugleich nachvollziehbar, was Menschen, wenn sie sich in einem Raum wie einer Kirche versammeln - auch wenn dort vielleicht ein etwas ungewöhnliches „Kirchenkonzert“ stattfindet -, an Stimmung mitbringen.

„Der kleine Till führte etwas mit der Trompete im Schilde“

Till Brönner wurde 1971 in Viersen geboren und wuchs in einem musikalischen Umfeld auf. Die Trompete begleitet ihn schon seit 44 Jahren. Mit neun bekam er zur Kommunion seine erste Trompete geschenkt. Dass dieses Instrument einfach zu ihm gehört, war schon damals schnell klar.

„Das war ein Wunsch“, erinnert er sich, „ich bin also nicht überrumpelt worden mit der Idee. Man ahnte schon, dass der kleine Till mit der Trompete etwas im Schilde führte. Und das war natürlich eine ganz tolle Situation für mich. “

Einen Ansatz auf der Trompete auszubilden, ist für ein Kind eine große Herausforderung – auch zu begreifen, dass man nur drei Ventile zur Verfügung hat, um alle Töne zu intonieren.

Aber Till Brönner ist ein Naturtalent. „Ich bin so etwas Ähnliches wie ein Musikant. Ich bekomme aus diversen Instrumenten immer etwas Brauchbares raus. Und so war das auf der Trompete auch, ich bin also sofort ans Werk gegangen“, erzählt er lachend.

„Mein Schritt hin zum Jazz hat mich wahnsinnig glücklich gemacht“

Till Brönner wurde zunächst klassisch auf der Trompete ausgebildet, bis er sich in den Jazz verliebte und eine wunderbare Erfahrung machte. „Ich war mit meinem Schritt hin zum Jazz sehr glücklich“, sagt er rückblickend.

Heute zählt Till Brönner zu den ganz Großen seines Fachs. Aber nicht nur als Solist. Die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Musikerinnen und Musikern verschiedener Genres bedeutet ihm sehr viel.

Zum Beispiel im Fach Gesang: Er hat mit Thomas Quasthoff zusammengearbeitet, mit Gregory Porter, Joy Denalane und Hildegard Knef – aber auch mit den Pianisten Bob James, Dave Brubeck und Monty Alexander, oder mit dem Posaunisten Nils Landgren, dem Bassisten Dieter Ilg.

„Silent Night“ – warum ein Weihnachtskonzert in diesen unruhigen Zeiten?

Solche intensiven Begegnungen und eine Kommunikation auf einer hohen menschlichen Ebene wünscht man sich grundsätzlich in einer Welt, in der sich Rücksichtslosigkeit, Egoismus und Autokratie immer stärker durchzusetzen scheinen. Was bewegt Jazzmusiker wie Till Brönner und seine Band, in solch einer Zeit dennoch ein besinnliches Weihnachtskonzert auf die Bühne zu stellen?

Till Brönners „Silent Night“-Tour im Südwesten Konzerttermine: 05. Dezember, 20.00 Uhr: Baden-Baden (Festspielhaus)

12. Dezember, 20.00 Uhr: Ulm (Pauluskirche)

15. Dezember, 20.00 Uhr: Stuttgart (Liederhalle) Till Brönner (Trompete), Christian Kaphengst (Bass), David Haynes (Schlagzeug), Fausto Becalossi (Akkordeon), Olaf Polziehn (Klavier), Kim Sanders (Gesang).

„Es ist vielleicht gerade dieses besinnliche Weihnachtsprogramm, das merken wir in den Konzerten, das den Menschen das Gefühl gibt, mal für zwei Stunden die Zeit anhalten zu können“, sagt Till Brönner.

„Es gibt viele berechtigte Sorgen, Fragen, Zukunftsängste – aber dabei helfen tatsächlich Konstanten, um festzustellen, dass eine gewisse Grundstabilität ganz gut zu erreichen ist, wenn man zuversichtlich bleibt. Aber natürlich soll vor allen Dingen das Abschweifen, Genießen und vielleicht sogar eine kleine Reise zurück in die Kindheit helfen, diese Gedanken zu ermöglichen.“

Till Brönner in seiner Sehnsuchtsstadt Rom Pressestelle Johannes Grau, Tre Torri Verlag

„Ciao Roma“ – Till Brönners Liebeserklärung an die Stadt seiner Kindheit

Eine Reise zurück in die eigene Kindheit unternimmt Till Brönner auch in seinem sehr persönlichen und soeben im Tretorri Verlag erschienenen Kochbuch „Ciao Roma“.

Brönner hat einige Jahre als Kind in Rom verbracht und aus jener Zeit resultiert eine enge Verbundenheit mit der „ewigen Stadt“. Sein kulinarischer Reiseführer vereint stimmungsvolle Fotografien aus den siebziger Jahren mit aktuellen Aufnahmen aus Rom sowie italienisch-römischen Rezepten.

Till Brönners Kochbuch „Ciao Roma“ Till Brönner isst eines seiner italienischen Lieblingsgerichte: Spaghetti con polpette – Spaghetti mit Hackbällchen. „Streng genommen ist das Gericht nicht römisch“, schreibt er in seinem Buch. „Aber Rom ist die Stadt der Klischees und ich muss bei diesem italo-amerikanischen Rezept immer an die ‚Meatballs‘ aus den Mafiafilmen meiner Jugend denken.“ Pressestelle Johannes Grau, Arne Landwehr, Tre Torri Verlag Hommage an den Zauber der italienisch-römischen Küche Till Brönner beschreibt in „Ciao Roma“, wie ihn Aromen und Gerüche aus seiner Kindheit in Rom bis heute begleitet haben. Seine Rezepte drehen sich um die Klassiker der italienischen Küche – um Antipasti, Pizza und Pasta, um Fisch- und Fleischgerichte, um Aperitifs, köstliche Desserts und vieles mehr. „Ich glaube, dass man gut daran tut, mit wenigen, aber extrem hochwertigen Zutaten etwas zu zaubern, das einen nicht sofort überfordert“, sagt Till Brönner zu seinem Kochbuch. „Die Idee dieses Buches ist letztlich, dass man mit einem einigermaßen normal gefüllten Kühlschrank auch unangemeldete Gäste spontan glücklich machen kann.“ Tipps, wie der ideale Pizzateig gelingt Typisch für das auch ästhetisch sehr reizvoll gestaltete Kochbuch sind nützliche Tipps. So erfährt man zum Beispiel, wie ein Pizzateig besonders gut gelingt – oder wie man als Gastgeber keinen Schiffbruch erleidet in der Küche. In „Ciao Roma“ verbindet Till Brönner die persönliche kulinarische Reise aber auch mit seiner Musikleidenschaft. So macht er Menüvorschläge und empfiehlt dazu Wein- und Musiktipps für das perfekte Ambiente. Dabei unterscheidet er zwischen Musik für „Tete-A-Tete“, „Dinner for Friends“ und „On my Own“.

Musik und Kulinarik – der Jazztrompeter und passionierte Hobbykoch Till Brönner bringt mit seinen Lieblingsrezepten aus der ewigen Stadt Geschmack und Lebensgefühl Italiens in unsere heimische Küche.

Was ich aus meinen Lebensabschnitten in Rom in Sachen Genuss, Ästhetik, Gastfreundschaft, Stil und nicht zuletzt auch Musik für mein Leben mitgenommen habe, prägt mich bis heute nachhaltig.