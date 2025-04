Buchhändlerin Andrea Biedermann empfiehlt Ihnen aktuelle Bücher zum Schmökern und Verschenken:

Einsame Nacht von Charlotte Link Verlag: Blanvalet ISBN: 978-3-442-37920-0

Es ist kurz vor Weihnachten, kalt und unwirtlich, als Anna Carter von ihrer Arbeit in einer Partnervermittlung, in der sie einen Kochkurs betreut hat, nach Hause fährt. Vor ihr fährt ein Wagen, der plötzlich abbremsen muss, weil ein Mann vor das Auto tritt, der dann auch in den Wagen steigt. Anna ist verängstigt, hält nicht an, sondern fährt nach Hause. Am nächsten Tag erfährt Sie, dass genau an dieser Stelle in der vorangegangenen Nacht ein brutaler Mord verübt wurde. Sie macht sich schwere Vorwürfe, traut sich jedoch nicht, eine Aussage bei der Polizei zu machen.

Inspektorin Kate Linville bekommt den Fall zugeteilt und ist schnell auf einer Spur, die sie in die Vergangenheit führt und in dem ihr Kollege Caleb Hale, der vor kurzem aus dem Dienst ausgeschieden ist, erfolglos ermittelt hat. Und sie begegnet auch Anna Carter, da sie sich zufällig entschieden hat, an einem ihrer Kochkurse für Singles teil zu nehmen.

Diesen Bestseller gibt es jetzt als Taschenbuch und damit deutlich günstiger als zuvor. Hochspannend, wie die Autorin verschiedene Erzählstränge verknüpft, um uns bis am Ende in immer neue Sackgassen zu führen, bevor sie denn Fall aufklärt. Preis: 13 Euro.

Das Café ohne Namen von Robert Seethaler Verlag: Claassen ISBN: 978-3-546-10032-8

Robert Seethalers hochgelobter Roman „Ein ganzes Leben“ ist im November als Verfilmung die Kinos gekommen. Nun gelingt es dem Autor in „Café ohne Namen“ uns mit der Geschichte eines jungen Mannes, der sich in den sechziger Jahren in Wien mit einem Eckcafé selbständig macht, zu fesseln. Hier treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, und Seethaler begleitet sie und gibt ihnen eine Stimme.

Als Lesende fragen wir uns, was aus ihnen wird, wie sich ihr Schicksal verwebt – in dem einen oder anderen können wir uns vielleicht wieder erkennen. Es ist die unaufgeregte, aber sehr intensive Weise, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die uns so nahe geht. Die wunderbar klare, konzentrierte Sprache, die so viel Spielraum lässt, unsere eigenen Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und natürlich bewegt uns auch das sehr persönliche Schicksal des jungen Robert Simon. Preis: 24 Euro.

Schwarz ist die Gier von Claudia Bardelang Verlag: Kampa ISBN: 978-3-311-12065-0

Als der Kunsthändler Markus Oehring eine Ölskizze zu Franz Marcs „Die blauen Pferde“ von einer älteren, unwissenden Dame angeboten bekommt, traut er seinen Augen nicht. Und er riecht schon das Geld, das er damit machen könnte – am besten an seinem Partner Hellstein vorbei.

Kurz danach kommt bei einem Empfang der renommierten Kunsthandlung Hellstein & Oehring in St. Blasien deren junger Restaurator bei einem Sturz zu Tode. Ein Unfall? Oder hat doch jemand nachgeholfen? Die Polizei und damit auch Kommissar Briamonte schaltet sich ein. Und als es nicht bei einem Toten bleibt, erhärtet sich der Verdacht. Briamonte kommt auf jeden Fall nicht zur Ruhe, wie er es sich eigentlich erhofft hat, als er einen Job in Frankfurt an den Nagel hängte, um wieder in die alte Heimat in die Nähe von Menzenschwand zurückzukehren und einen alten Schwarzwaldhof zu restaurieren.

Die Autorin Claudia Bardelang ist in Emmendingen aufgewachsen und stellte jahrelang als Malerin aus, bevor sie begann zu schreiben. Heute wohnt sie in Freiburg. Spannender Krimi um Kunst, Gier und Verderben im ansonsten beschaulichen Südschwarzwald. Preis 16,90 Euro.

Der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28382-3

Jenny Quinn, 77, ist seit 60 Jahren glücklich verheiratet und zufrieden mit ihrem Leben, doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass ihr in ihrem Leben etwas Würze fehlt. Sie ist außerdem eine leidenschaftliche Bäckerin und so kommt sie auf die Idee, sich für die britische Back-Show „Das Backduell“ zu bewerben. Natürlich heimlich, denn so viel Selbstvertrauen besitzt sie nicht, um ihre Familie einzuweihen. Aus ihrem Entschluss entwickelt sich eine spannende Geschichte, die man nicht mehr aus der Hand legen möchte. Neben ihres nur kurze Zeit währenden Geheimnisses hütet Mrs. Quinn noch ein zweites Geheimnis, das in ihrer Jugend liegt.

Die junge Autorin Olivia Ford hat lange Zeit in der Unterhaltungsbranche des britischen Fernsehens gearbeitet und hat mit ihrem Roman ein wunderbares Buch geschaffen: Wir begegnen der Kindheit und Jugend von Mrs. Quinn in den fünfziger Jahren, verbunden mit den Backrezepten, die sie auch heute noch backt. Das macht diesen Roman noch spannender und gibt der zuckersüßen Geschichte noch mehr Tiefe. Vielleicht erinnern wir uns sogar an die Düfte unserer eigenen Lieblingskuchen. Preis: 24 Euro.

Expertin im Studio: Andrea Biedermann, Buchhändlerin