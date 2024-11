Ofenschlupfer - Ein Dessertklassiker aus Schwaben

Das Dessert Ofenschlupfer ist verwandt mit der in Altbayern, Österreich, Südtirol, Tschechien und der Slowakei verbreiteten Mehlspeise Scheiterhaufen. Beide sind köstliche Beispiele für eine gelungene Resteverwertung aus vergangenen Zeiten. Für den Ofenschlupfer braucht man altbackene Brötchen, Milch, Äpfel - und den Rest hat man sowieso zu Hause im Vorratsschrank.

Gleichzeitig ist dieses Dessert ein wahrer Seelenwärmer für dunkle und kalte Tage. Besonders wenn man die Ofenschlupfer statt mit Vanillesauce mit Glühweinsabayon zubereitet. In seinem Rezept erinnert sich Thomas Vilgis an eine wunderbare Tradition seiner schwäbischen Großeltern - an den Chaudeau der Oma, die dieses Getränk täglich als Gesundheitstrunk zu sich nahm.

Rezept: Ofenschlupfer mit Glühweinsabayon

Ofenschlupfer

Zutaten:

6 alte Brötchen

4 Äpfel (Boskop)

100 g Rosinen

500 ml Milch

4 EL Zucker

4 EL Semmelbrösel (am besten aus Sauerteig, das gibt einen kleinen Extrakick)

50 g Butter

2 Eier

½ - 1 TL Zimt



Zubereitung:

Brötchen in Scheiben schneiden und in 250 ml lauwarmer Milch einweichen.

Äpfel entkernen und in nicht zu dicke Spalten schneiden.

Beides abwechselnd in eine gebutterte Auflaufform schichten und die Rosinen dazwischen streuen.

Die restlichen 250 ml Milch mit den Eiern, Zucker und dem Zimt verquirlen und darüber gießen.

Anschließend die Semmelbrösel darüber streuen und ein paar Butterflöckchen daraufsetzen.

Bei 180 °C ca. 50 Minuten backen und sofort warm servieren!

Glühweinsabayon

Zutaten:

160 ml leichter Badischer Rotwein (nicht adstringierend), Typ Spätburgunder aus dem Stahlfass

Etwas Zimt, Vanille, frisch geriebene Tonkabohne

4 Eigelb

40 g Tannenhonig

Abrieb einer halben Bio-Orange



Zubereitung:

Rotwein aufkochen, die Gewürze dazu geben, Hitze abschalten und mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

Eigelbe mit Tannenhonig kräftig aufschlagen und zu dem abgekühlten Glühwein geben.

Über einem Wasserbad (oder vorsichtig auf der warmen Herdplatte) mit einem Schneebesen zu einem leicht schaumig-cremigen Sabayon aufschlagen, dabei den Abrieb der Bio-Orange unterheben und zum Ofenschlupfer servieren.