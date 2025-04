Spinatzeit: Es grünt unter’m Scheiblettenkäse

Thomas Vilgis hatte noch Scheiblettenkäse übrig - den der Mainzer Physikprofessor im Labor untersucht hat. Das Probenmaterial wegschmeißen, auf keinen Fall! Stattdessen hat unser Genussforscher direkt ein neues Gericht kreiert.

Aufgrund seiner besonders guten Schmelzeigenschaften lässt sich unter der Käsescheibe so allerlei verstecken. Die Wahl fiel auf frischen Spinat und Lauch, abgeschmeckt mit u.a. Kreuzkümmel und Majoran. Eine leckere Entdeckung!

Rezept: Gemüse unter Scheiblettenkäse (4P)

Zutaten:

400 g junger Spinat

4 Lauchstangen, davon nur das Grün

100 Zwiebel

Salz

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Schwarzkümmel (Nigella)

1 TL Majoran (fein gemahlen)

50 ml Rapsöl

50 g Butter

4 größere, dünne Scheiben von einem würzigen Schnittkäse (Allgäuer, Sbrinz, Gruyere,...)

4 EL fertiges Popcorn (salzig)

Zubereitung:

Das Popcorn in einem Mörser leicht zerbrechen. Spinat waschen und in Streifen schneiden.

Lauchgrün waschen und ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Zwiebel Schälen, vierteln und in feine Streifen schneiden. Rapsöl in einen Topf erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, Kreuz- und Schwarzkümmel hineingeben und anrösten. Majoran zufügen, kurz anrösten und sofort die Zwiebel hineingeben und glasig dünsten. Danach das Lauchgrün zugeben und etwa fünf Minuten dünsten. Jetzt die Butter in einem Pfännchen erhitzen bis sie bräunlich wird und nussig duftet, vom Herd ziehen und warmhalten. Den Topf mit dem Gemüse vom Herd nehmen und den Spinat unterheben, der Spinat sollte dabei sein Wasser nicht abgeben, sondern fast knackig bleiben.

Anrichten:

Jetzt die warme Nussbutter unter das Gemüse heben und auf dem Teller anrichten. Das Gemüse mit einer Käsescheibe belegen und etwas Popcorn darauf streuen.