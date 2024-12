Dickens' „Weihnachtsgeschichte“: Das Buch, das Weihnachten neu erfand

Ein Fest der Nächstenliebe und der glücklichen Familie? So sah Weihnachten zu Lebzeiten von Charles Dickens nicht unbedingt aus. Seine Novelle „A Christmas Carol“ sollte das ändern. Doch Weihnachtsgefühligkeit hatte Dickens mit der Bekehrung des Ebenezer Scrooge gar nicht im Sinn, ihm ging es um die Kritik an einer ausbeuterischen Oberschicht.

Geldnot treibt Charles Dickens zu einer Weihnachtserzählung

Das Jahr 1843 ist nicht unbedingt das erfolgreichste für Charles Dickens. Die Verkaufszahlen für seinen neuesten Fortsetzungsroman „Martin Chuzzlewit“ bleiben deutlich hinter denen seiner vergangenen Erfolge zurück, darunter „Oliver Twist“ (1837/38) und „Nicholas Nickleby“ (1838/1839). Dickens' Verleger drohen ihm sogar mit der Kürzung seiner monatlichen Zahlungen.

Angesichts der bevorstehenden Geldsorgen und der Tatsache, dass seine Frau Catherine nun das fünfte Kind erwartet, beschließt der findige Schriftsteller, eine Geschichte für die Weihnachtstage zu schreiben. Dickens hofft, dass die festliche Thematik für schnelle Verkäufe sorgt und ihm wenigstens einen kurzfristigen Geldsegen beschert.

In der englischen Oberschicht hatte sich in den letzten Jahren eine regelrechte Weihnachtsmode breitgemacht. Die junge Königin Victoria heiratete 1840 ihren Prinzen Albert und dieser brachte einige Weihnachtsbräuche aus seiner deutschen Heimat mit nach Großbritannien, allen voran den geschmückten Weihnachtsbaum.

Kaltherzig und eigenbrödlerisch: Für Ebenezer Scrooge (Patrick Stewart in einer Fernsehverfilmung von 1999) ist alles Aufhebens um Weihnachten nicht mehr als „Humbug“. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Dickens' Abrechnung mit dem Kapitalismus

Doch von lustvollen Weihnachtsfeiern im Hochadel könnte Dickens‘ Geschichte nicht weiter entfernt sein. Die Handlung beginnt im kalten und kargen Kontor des Geldverleihers Ebenezer Scrooge, der so geizig ist, dass er seinem Angestellten Bob Cratchit nicht einmal die Kohlen zum Heizen der Schreibstube gönnt.

England befand sich Mitte des 19. Jahrhunderts im Umbruch. Die Industrielle Revolution treibt die Menschen in die Städte und an die Maschinen. Doch die neuen Arbeitsbedingungen sind für die Fabrikarbeiter alles andere als rosig: lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne, die gerade zum Überleben reichen. Nicht zuletzt Kinder, die unter anderem in Bergwerken arbeiten, leiden unter den Bedingungen.

Das hatte Dickens als 12-Jähriger am eigenen Leib erfahren müssen. Sein Vater saß wegen hoher Schulden im Gefängnis und der kleine Charles musste als Hilfsarbeiter in einer Lagerhalle den Unterhalt für die Familie verdienen. Die Erfahrungen dieser Zeit – die Trennung von Eltern und Geschwistern und die harte Kinderarbeit – werden später zu zentralen Inhalten seiner bedeutendsten Romane.

Aus heutiger Sicht erscheint es völlig überzeichnet, wenn Ebenezer Scrooge die Bitte eines Mannes, der Spenden für die Armen sammelt, barsch mit den Argumenten ausschlägt, man möge die Armen doch in Gefängnisse und Armenhäuser schicken. Doch in der strengen Hierarchie des frühindustriellen London ist genau das die Norm.

In nur sechs Wochen zwischen Oktober und November 1843 schreibt Charles Dickens seine Weihnachtsgeschichte. Das in rotes Leder gebundene Manuskript befindet sich heute in der Morgan Library in New York. IMAGO IMAGO / USA TODAY Network

Geistergeschichten sind in England en vogue

Es sind schließlich vier Geister, die den geizigen Scrooge in den frühen Morgenstunden des Weihnachtstages bekehren: Zunächst sucht ihn sein ehemaliger Geschäftspartner Marley heim. Im Tod schwer mit Ketten und Geldkassetten behängt, kündigt er die Ankunft von drei Geistern an, die Scrooge die Weihnachten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vor Augen führen werden.

Dickens macht sich die Lust seiner Zeitgenossen für alles Übernatürliche zu Eigen. Gruselgeschichten von Autorinnen und Autoren wie Mary Shelley, Washington Irving und E.T.A. Hoffmann stehen hoch im Kurs, auch Seancen und Geisterbeschwörungen faszinieren Dickens’ Zeitgenossen.

„Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel“, schreibt Dickens zu Beginn seiner Geschichte. Der Geist des verstorbenen Kompagnons erscheint Ebenezer Scrooge und kündigt die Ankunft der drei Weihnachtsgeister an. IMAGO IMAGO / Photo12

Die Geister zeigen Scrooge seine einsame Kindheit, das bescheidene und doch herzliche Fest seines Angestellten Cratchit und eine düstere Vorahnung dessen, was von Scrooge bleiben wird, sollte er sein Leben so fortführen wie bisher. Vor allem das Schicksal von Cratchits krankem Sohn Tiny Tim bewegt das Herz des alten Mannes. Am Weihnachtsmorgen beschließt Scrooge, sein Leben von nun an in den Dienst der Nächstenliebe zu stellen.

Die erste Auflage verkauft sich in nur fünf Tagen

Dickens rechnet zwar mit einem guten Absatz für seine Novelle – übrigens ist es das erste Buch, das Dickens nicht in Fortsetzung publiziert – doch den überwältigenden Erfolg kann er nicht vorausahnen. In den fünf Tagen zwischen der Veröffentlichung am 19. Dezember und Heiligabend ist die erste Auflage von 6.000 Büchern restlos ausverkauft. Eine zweite und dritte Auflage erscheinen noch im selben Jahr.

In „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ spielt Oscar-Preisträger Michael Caine den übellaunigen Geldverleiher. Kermit der Frosch schlüpft in die Rolle von Bob Cratchit, Miss Piggy spielt seine Frau. Als Erzähler Charles Dickens führt der krummnasige Gonzo durch den Film. IMAGO IMAGO / Photo12

„A Christmas Carol“ wird ser schnell sehr populär. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung findet Scrooge seinen Weg auf die Theaterbühne. Heute existieren unzählige Adaptionen als Theaterstück, Musical, Hörspiel, Oper, Ballett und nicht zuletzt als Film. Unter den vielen mehrfach verfilmten Werken von Dickens ist „A Christmas Carol“ mit weitem Abstand das populärste.

Dickens prägt Weihnachten bis heute

Vor allem Dickens‘ lebhafte Darstellung der glücklichen Weihnachtsfeiern – ob nun die Geschäftsfeier bei Scrooges Lehrmeister Fezziwig, die Spiele bei Scrooges Neffen Fred oder das karge Familienfest der Familie Cratchit – trifft den Nerv seiner Zeitgenossen.

Nur herein, und lerne mich besser kennen“, ruft der Geist der heurigen Weihnacht Ebenezer Scrooge entgegen. Er trägt eine Krone aus Immergrün, im Schein des Kamins schimmern Zweige von Stechpalme und Efeu und allerlei weihnachtliche Köstlichkeiten. IMAGO IMAGO / Photo12

Dickens‘ Erzählung wird zur Blaupause dafür, wie man richtig Weihnachten feiert: Die Räume werden mit Stechpalmenzweigen ausdekoriert und natürlich muss ein riesiger Truthahn her, den ein Straßenjunge im Auftrag des Geldverleihers zur Familie seines Angestellten schicken lässt. Und nicht zuletzt die eigentliche Botschaft der Erzählung, die Aufforderung zu Nächstenliebe und Barmherzigkeit, wird dank Dickens zum zentralen Inhalt der Weihnachtsfeierlichkeiten.

Heute ist „A Christmas Carol“ nach der biblischen Weihnachtsgeschichte die weltweit wohl am meisten verbreitete literarische Auseinandersetzung mit dem Fest der Feste. Alle Jahre wieder findet sie den Weg ins Fernsehen (2024 zum Beispiel als Weihnachtsballett auf arte ), ins Radio – und natürlich auf unsere Leselisten.