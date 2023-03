Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:14 Uhr Nichts los am Hauptbahnhof Mainz Am heutigen Warnstreiktag haben wir ja bereits öfter auf die Bahnhöfe geschaut - jetzt haben wir für euch nochmal extra einen Blick nach Mainz geworfen. Dort am Hauptbahnhof hat sich unser Reporter Stefan Schmelzer umgeschaut.

9:02 Uhr Zemmer stimmt für Windkraft-Anlagen Dieses Thema hat in der Gemeinde Zemmer (Landkreis Trier-Saarburg) für ordentlich Wind gesorgt... Eine Windkraftfirma will drei Windräder im Meulenwald bauen und dafür Land von der Gemeinde pachten. Das war sehr umstritten im Dorf und sorgte für viele Diskussionen und Protestaktionen. Gestern Abend konnten die Bürgerinnen und Bürger über das Projekt abstimmen. Das Ergebnis: Eine große Mehrheit hat sich für die Windräder ausgesprochen. Das Dorf soll am Sonntag über den Bau von drei Windrädern im Wald abstimmen. Doch es gibt Widerstand. SWR Christian Altmayer

8:54 Uhr Saatgutbibliothek jetzt auch in Speyer Nicht nur Bücher oder CDs, jetzt gibt's auch Pflanzensamen in der Stadtbibliothek in Speyer. Die Idee: Im Frühjahr können alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner Pflanzensamen mitnehmen, zu Hause aussähen, gießen und pflegen. Und im Herbst können sie bei der Ernte Samenkörnchen entnehmen, trocknen, verpacken und zurück in die Stadtbibliothek bringen. So soll die Pflanzenvielfalt in Speyer erhalten und gestärkt werden. Solche Projekte gibt es in Rheinland-Pfalz inzwischen immer häufiger.

8:39 Uhr Kein Warnstreik bei Verkehrsbetrieben Mittelrhein Im Bereich der Verkehrsbetriebe Mittelrhein wird nach Angaben des Unternehmens heute nicht gestreikt. Im Kreis Ahrweiler, in Andernach und Cochem, in der Vordereifel und im Kreis Mayen-Koblenz fahren demnach die Busse. Auch die Züge der Mittelrheinstrecke werden nach Angaben des Unternehmens am Montag nicht bestreikt. Fahrgäste müssten trotzdem mit Zugausfällen rechnen, sagte der Bereichsleiter des zuständigen Verkehrsunternehmens Transdev, Henrik Behrens.

8:35 Uhr Schlafende Züge in Landau Es sei ihnen auch mal gegönnt, oder? Unter anderem im Bahnhof in Landau in der Pfalz stehen heute die Züge still. Man kann sagen, sie gönnen sich sogar ein Schläfchen... Heute machen die Züge im Bahnhof in Landau Pause. SWR

8:34 Uhr Update Streik für eure Region Trier Die von der luxemburgischen Bahn CFL eingesetzten grenzüberschreitenden Züge werden wohl ebenfalls von dem Streik betroffen sein. Auch auf der Nahestrecke von Saarbrücken über Türkismühle nach Mainz werden voraussichtlich keine Züge fahren. Im Busverkehr in der Region soll es keine Ausfälle geben. Die Stadtwerke Trier gehen davon aus, dass die Busse nach Plan fahren werden. Auch am Flughafen Hahn wird es laut Gewerkschaft ver.di keinen Warnstreik geben. Darüber berichtete SWR RP, Trier am 27. März 2023, 8:30 Uhr

8:24 Uhr Verständnis für Streik in Kaiserslautern So ein Streik ist immer auch ärgerlich. Die Züge stehen still, vielerorts fahren auch die Busse nicht. Viele mussten sich heute Morgen einen anderen Weg zur Arbeit suchen.Trotzdem: In Kaiserslautern zum Beispiel zeigen die Menschen am Morgen Verständnis für den groß angelegten Warnstreik heute:

8:18 Uhr Keine Behinderungen an Autobahntunneln Die Gewerkschaft ver.di hat zwar auch die Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes zum Streik aufgerufen und als eine Konsequenz genannt, dass Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssten. Das betreffe aber nicht Rheinland-Pfalz.

8:09 Uhr Update Streik: Ver.di-Chef von Rheinland-Pfalz bittet um Verständnis In einem Interview mit SWR1 bittet der Chef von ver.di Rheinland-Pfalz, Michael Blug, die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Warnstreiks: "Wir haben massiv gestreikt, weil die Stimmung bei den Beschäftigten zwischen Wut und Enttäuschung hin und hergeht", sagt er. Man hoffe sehr, dass es in den nächsten Tagen zu einem akzeptablen Ergebnis in den Verhandlungen komme. Besonders wichtig sei die Kernforderung nach einem Mindestbetrag von 500 Euro im Monat. Wenn es dazu keine Einigung gebe, werde es auch keinen Tarifabschluss geben, so Blug. Das Interview mit SWR1 Moderation Claudia Deeg könnt ihr euch hier anhören: Audio herunterladen (2 MB | MP3)

8:03 Uhr Update Streik zu eurer Region Koblenz Der Koblenzer Hauptbahnhof ist heute am frühen Morgen zur Haupt- Pendlerzeit völlig verwaist. In der leeren Bahnhofshalle halten sich nur wenige Menschen auf, die meisten von ihnen gehören zu den Streikenden, sie sind Mitarbeiter der Bahn oder fahren bei National Express. Auch die Ladengeschäfte im Bahnhof haben fast alle geschlossen, bis auf zwei Bäckereien - auch dort haben die Mitarbeitenden so gut wie nichts zu tun. Auf dem Bahnhofsvorplatz warten Taxifahrer auf Kundschaft, die aber ebenfalls bislang ausblieb. Am nahegelegenen Busbahnhof fahren vereinzelt Busse, doch auch dort sind die Bussteige wie ausgestorben. Darüber berichtete SWR RP, Koblenz am 27.März 2023, 7:30 Uhr

7:51 Uhr Update Streik: Pendler-Busse nach Luxemburg fahren normal Auch in Trier fühlt es sich auf den Straßen fast an wie ein Morgen ohne Streik, so unsere Reporterinnen und Reporter. Es fahren Busse. Im Hauptbahnhof Trier dagegen ist nach wie vor nichts los. Die Pendler-Busse nach Luxemburg fahren dagegen normal.

7:41 Uhr Update Streik: Auch in Kaiserslautern verhältnismäßig ruhig auf Straßen Von Chaos auf den Straßen ist auch in Kaiserslautern keine Rede. Am Drehkreuz dreier Schulen ist um 7:30 Uhr sogar weniger los gewesen als sonst! Der Verkehr in der Stadt ist auch eher weniger als sonst, so unsere Reporter und Reporterinnen.

7:30 Uhr Messerattacke Oggersheim: Was passiert mit den Spenden? Jetzt nochmal weg vom Streik: Es geht um die Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim. Die Solidarität war groß: Nach der Messerattacke haben viele Menschen Geld für die Hinterbliebenen gespendet. Es hagelte aber Kritik, als klar wurde, dass die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Angreifers auch mehr als 5.000 Euro der Spenden bekam. Die Stadt Ludwigshafen begründete das damit, dass auch die Frau in eine "existenziell schwierige Situation" geraten sei. Spender kritisieren aber, dass der Spendenaufruf der Stadt konkret den "Hinterbliebenen der Opfer" gegolten hätte. Heute entscheidet sich, ob die Spenden neu verteilt werden sollen.

7:30 Uhr Voting: Habt ihr Verständnis für den Warnstreik? So ein riesen Warnstreik am Montag! Die Auswirkungen auf uns alle sind erheblich. Wir wollen mal wissen, wir ihr dazu steht. Habt ihr Verständnis dafür? Oder gehen die Gewerkschaften mit ihrer gemeinsamen Aktion zu weit? Habt ihr Verständnis für den großen Warnstreik?

7:28 Uhr Update Streik: Verkehr bisher nicht chaotisch Unsere Kollegen haben bei der Polizei mal nachgefragt, wie es derzeit auf den Straßen so aussieht. Bisher scheint es kein Chaos zu geben. Die Koblenzer Polizei sagt, es sei bisher so viel los wie immer. Auch die Polizei in der Westpfalz weiß momentan nichts von größeren Störungen, alles normal bisher - ebenso hören wir das aus der Pfalz und dem Bereich Mainz/Wiesbaden. Wenig los in Mainz-Kastel am Morgen des Warnstreiks. SWR

7:06 Uhr Jugendliche der Feuerwehr Kandel werden Lebensretter Viel Applaus, Lob und Herzchen gibt es gerade auf unserem Instagram-Kanal für diese Geschichte vom Wochenende: Die Jugendfeuerwehr Kandel (Kreis Germersheim) startete trotz strömenden Regens eine Müllsammelaktion. Als sie gerade ein dichtes Gestrüpp säuberten, nahmen die Jugendlichen plötzlich eine Bewegung wahr: in den Sträuchern, zwischen Müll und Unrat, völlig durchnässt und unterkühlt, lag ein Mensch. Wie sich herausstellte: ein seit Tagen vermisster 71-jähriger Mann. Seine Rettung!

7:00 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Das ist neben dem großen Warnstreik heute in Deutschland und der Welt los: Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben sich bis in die Nacht im Kanzleramt in Berlin um Kompromisse in zahlreichen Streitthemen bemüht. In einigen wichtigen Fragen deuten sich offenbar Kompromisse an, etwa beim beschleunigten Ausbau von Infrastrukturprojekten, über den vor allem Grüne und FDP streiten. Eine Annäherung scheint auch bei den Plänen von Klimaminister Robert Habeck (Grüne) für den Austausch von Öl- und Gasheizungen denkbar. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses sollen im Lauf des Tages bekanntgegeben werden. Das ifo-Geschäftsklima wird heute vorgestellt. Es basiert auf den monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Groß- und des Einzelhandels. Die rund 7.000 Unternehmen beurteilen ihre gegenwärtige Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate. Die Schottische Nationalpartei (SNP) gibt die Entscheidung über die Nachfolge der scheidenden schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon bekannt. Sie war vergangenen Monat unerwartet zurückgetreten.

6:58 Uhr Leerer Hauptbahnhof in Trier Ein kleiner Blick nach Trier, auch dort herrscht heute Leere am Superstreiktag: Auswirkungen des Warnstreiks in Trier: Am Hauptbahnhof fahren keine Züge, aber Busse SWR