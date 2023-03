Vom bundesweiten Verkehrsstreik am Montag bleibt auch die Westpfalz nicht verschont. Es fahren kaum Züge und Busse. Ver.di geht deswegen von jeder Menge Stau auf der Autobahn aus.

"Die Leute sollten am Montag am besten zu Hause bleiben", sagt Jürgen Knoll vom ver.di Bezirk Pfalz. In Kaiserslautern, Pirmasens, aber auch der gesamten Rhein-Neckar-Region werde kein Bus unterwegs sein, der unter kommunaler Trägerschaft stehe. In Kaiserslautern und Pirmasens sind damit die Busse der Stadtwerke gemeint.

Kein Bus der Stadtwerke in Kaiserslautern und Primasens UND keine Bahn

Wer zur Arbeit oder in die Schule muss und vom Bus auf die Bahn umsteigen will: Ebenfalls Pecht gehabt. Denn dem Warnstreik im kommunalen ÖPNV, zu dem ver.di aufruft, schließt sich auch die Eisenbahngewerkschaft EVG an. Der Nah- und Fernverkehr soll bundesweit und damit auch in der Pfalz zum Erliegen kommen.

Ver.di rechnet mit Stau auf den Autobahnen in der Pfalz

Jürgen Knoll vom ver.di Bezirk Pfalz prognostiziert: "Auf den Autobahnen in der Region wird es wohl richtig voll am Montag". Der große Verkehrsstreik sei zwar nur für diesen einen Tag geplant, werde alle Pendler und Schüler aber ordentlich treffen. Immerhin: Eltern in Rheinland-Pfalz können am Montag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht.

Am Montag gehen die Tarifverhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst weiter. Die Gewerkschaft beharrt auf 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Kundgebungen wie in der vergangenen Woche soll es in der Westpfalz diesmal keine geben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn wollen aber unter anderem am Hauptbahnhof in Ludwigshafen demonstrieren.