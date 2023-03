Warnstreik in RLP: Zugverkehr steht still, vielerorts fahren keine Busse

In der Nacht hat auch in Rheinland-Pfalz der Warnstreik der Gewerkschaften ver.di und EVG begonnen. Erste Folge: Im Zugverkehr geht nichts mehr.

"Es steht alles seit 0:00 Uhr", sagte in den frühen Morgenstunden der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Mainz, Lars Kreer. Unter den 28 Stellwerken, die in Deutschland bestreikt werden, sind auch die in den Hauptbahnhöfen Mainz und Trier. Das Stellwerk Koblenz sei zwar mit Beamten besetzt, der Bahnverkehr ruhe dort aber trotzdem, da umliegende Stellwerke bestreikt würden.

Die EVG streikt heute gleichzeitig mit der Gewerkschaft ver.di. Damit wollen sie deutschlandweit große Teile des öffentlichen Verkehrs zum Stillstand bringen. Beide befinden sich in Tarifkonflikten.

Ver.di erwartet eine hohe Beteiligung in den betroffenen Verkehrsbetrieben. Er gehe davon aus, dass kein Bus fahre, sagte der Landesfachbereichsleiter Verkehr beim Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland, Jürgen Jung. "Alle stehen." Betroffen sei der städtische Nahverkehr in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen. So fahren seit 4 Uhr bei der Mainzer Mobilität keine Busse und Straßenbahnen.

Die ganztägige Streikaktion begann in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0:00 Uhr und soll um 24:00 Uhr enden. In einigen Werkstätten sollte der Streik laut EVG bereits am 26. März um 22:00 Uhr beginnen. Die Gewerkschaft rechnet mit einer "sehr hohen" Beteiligung ihrer Mitglieder.

Zudem sei eine gemeinsame Veranstaltung der EVG mit ver.di auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz geplant, teilte die Eisenbahner-Gewerkschaft weiter mit.

Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen. Für ver.di beginnt heute die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die EVG verhandelt mit der Bahn und rund 50 weiteren Unternehmen für die Eisenbahner. Ein erstes Angebot der Bahn wurde vor gut einer Woche abgelehnt. Beide Gewerkschaften hatten zuletzt immer wieder ihre Streikbereitschaft betont. Dass sie nun ihre Kräfte bündeln, sei jedoch ungewöhnlich, sagen Experten.

Die Deutsche Bahn stellt wegen des Warnstreiks heute den gesamten Fernverkehr ein. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern mit. Der Warnstreik werde sich auch am Dienstag noch auf den Bahnverkehr auswirken.

Fahrgäste, die für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht haben, könnten das Ticket noch bis einschließlich zum 4. April flexibel nutzen, kündigte die Bahn an. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

ÖPNV : Der öffentliche Nahverkehr wird laut ver.di in Kaiserslautern , Pirmasens , Mainz und Ludwigshafen nicht fahren. Außerdem sollen keine Busse der KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe verkehren. In Koblenz wird laut Verkehrsverbund Rhein-Mosel der Busverkehr nicht bestreikt. Die Stadtwerke Trier gehen ebenfalls davon aus, dass die Busse nach Plan fahren werden.

: Der öffentliche Nahverkehr wird laut ver.di in , , und nicht fahren. Außerdem sollen keine Busse der KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe verkehren. In wird laut Verkehrsverbund Rhein-Mosel der Busverkehr nicht bestreikt. Die Stadtwerke gehen ebenfalls davon aus, dass die Busse nach Plan fahren werden. S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden laut ver.di ebenfalls nicht fahren. Zudem fahren keine Busse in Wiesbaden.

werden laut ver.di ebenfalls nicht fahren. Zudem fahren keine Busse in Wiesbaden. Auch das Verkehrsunternehmen Vlexx geht davon aus, dass es "zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebs" kommen werde. Das eigene Personal beteilige sich zwar nicht am Streik, aber aufgrund des Streikaufrufs bei der DB Netz AG werde die Schieneninfrastruktur wohl nicht zur Verfügung stehen.

geht davon aus, dass es "zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebs" kommen werde. Das eigene Personal beteilige sich zwar nicht am Streik, aber aufgrund des werde die Schieneninfrastruktur wohl nicht zur Verfügung stehen. Im Regionalverkehr werden teils keine Busse der DB Regio Mitte fahren. Laut ver.di sind die Niederlassungen Ingelheim und Mainz betroffen. Diese übernähmen normalerweise Strecken für die Mainzer Verkehrsgesellschaft.

werden teils keine fahren. Laut ver.di sind die Niederlassungen Ingelheim und Mainz betroffen. Diese übernähmen normalerweise Strecken für die Mainzer Verkehrsgesellschaft. Im Schienenverkehr kann es zu Beeinträchtigungen bei der Mittelrheinbahn (RB 26 Mainz-Köln) und dem National Express (RE 5 Wesel-Koblenz) kommen. Gründe seien regionale Verknüpfungen zu anderen Bundesländern oder Streiks in Stellwerken, heißt es vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel.

kann es zu Beeinträchtigungen bei der (RB 26 Mainz-Köln) und dem (RE 5 Wesel-Koblenz) kommen. Gründe seien regionale Verknüpfungen zu anderen Bundesländern oder Streiks in Stellwerken, heißt es vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Bestreikt werden am Montag auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen Mosel-Saar-Lahn an den Standorten Trier und Koblenz sowie die Schifffahrtsverwaltung Oberrhein. Zum Ausstand aufgerufen sind auch die Mitarbeiter der Mosel-Schleuse in Koblenz und der Main-Schleuse in Mainz-Kostheim. Die Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft teilte dagegen mit, dass ihre Fähren nicht von dem Ausstand betroffen sind und fahren werden.

Mosel-Saar-Lahn an den Standorten Trier und Koblenz sowie die Schifffahrtsverwaltung Oberrhein. Zum Ausstand aufgerufen sind auch die Mitarbeiter der Mosel-Schleuse in Koblenz und der Main-Schleuse in Mainz-Kostheim. Die Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft teilte dagegen mit, dass ihre Fähren nicht von dem Ausstand betroffen sind und fahren werden. An den Autobahntunneln im Land werden am Montag keine Behinderungen erwartet. Ver.di ruft die Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes in Rheinland-Pfalz nicht zum Streik auf. Tunnelsperrungen werde es deshalb nicht geben.

Am Frankfurter Flughafen findet heute kein regulärer Passagierverkehr statt. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen", seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. "Fraport bittet Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen." Auch Umsteigeverkehre könnten am größten deutschen Flughafen nicht stattfinden.

findet heute kein regulärer Passagierverkehr statt. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen", seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. "Fraport bittet Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen." Auch Umsteigeverkehre könnten am größten deutschen Flughafen nicht stattfinden. Nicht gestreikt wird dagegen am Montag am Hunsrück-Flughafen Hahn. Jürgen Jung von der Gewerkschaft ver.di in Rheinland-Pfalz und im Saarland sagte: "Wir haben den Flughafen Hahn rausgenommen, weil die Kollegen dort andere Probleme haben. Sie müssen sich Existenzfragen stellen." Jung bezog sich damit auf das laufende Insolvenzverfahren des Airports. Am kommenden Donnerstag könnten die Gläubiger von vier Hahn-Schwestergesellschaften in einer Versammlung am Insolvenzgericht Bad Kreuznach über den Verkauf des Flughafens Hahn entscheiden.

Könnte uns ein Streik über Ostern drohen?

Einen Streik über Ostern schloss die EVG unterdessen aus. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte der "Bild am Sonntag", mit Streiks wolle man die Arbeitgeber treffen, nicht die Reisenden. Da aber über Ostern im Tarifstreit nicht verhandelt werde, seien Streiks rund um die Feiertage ausgeschlossen.

Die Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen läuft von Montag bis Mittwoch. Sollte hier keine Lösung gefunden werden, könnten weitere, großflächige Streiks auch über den Verkehrssektor hinaus drohen. Für die EVG ging gerade erst die erste Verhandlungsrunde zu Ende. Zuletzt bezeichnete der Verhandlungsführer Kristian Loroch das erste Angebot der Bahn als "Unverschämtheit". Eine schnelle Einigung ist vorerst nicht in Sicht.

Kritik am Mega-Streik kommt von den Arbeitgeberverbänden. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, sagte, Großstreiks, die ein Land lahmlegten, seien keine Warnstreiks.