Brand in Einfamilienhaus: Feuerwehr im Kreis Südwestpfalz im Einsatz

In einem Haus in Bechhofen (Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner schafften es, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Warum die Flammen mitten in der Nacht ausbrachen, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Feuerwehr sei gegen halb 4 alarmiert worden, weil im kleinen Örtchen Bechhofen ein Einfamilienhaus in Brand geriet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Anwesen. Aus dem Einfamilienhaus im Kreis Südwestpfalz drang am frühen Morgen dichter Rauch. Die Schulstraße in Bechhofen musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Polizei Pirmasens Feuerwehr löscht, Bewohner in Bechhofen in Sicherheit Die Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr war bis in den Morgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Jetzt versucht die Kriminalpolizei die Brandursache zu ermitteln. Wie stark das Haus beschädigt wurde, konnten die Beamten noch nicht sagen.