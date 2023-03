Blumen- oder Tomatensamen kostenfrei aus der Bücherei holen und zuhause einpflanzen: Das ist in immer mehr Orten in Rheinland-Pfalz möglich. Am Freitag eröffnet auch in Koblenz eine Saatgut-Bibliothek.

Die Idee ist ganz einfach: In der Bibliothek sucht man sich das Saatgut aus, welches man in dieser Saison anbauen möchte und "leiht es aus", also pflanzt es im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon ein. Das Saatgut ist kostenlos und für jeden frei verfügbar. Im Herbst bringt man daraus gesammelte Samen wieder zurück in die Bibliothek. So entsteht ein Kreislauf. Immer mehr Bibliotheken machen bei dem Projekt mit.

Das Prinzip einer Saatgut-Bibliothek SWR

In der Stadtbibliothek Bad Kreuznach zum Beispiel gibt es bereits seit einem Jahr eine Saatgut-Bibliothek. Das Fazit nach der ersten Saison mit dem Projekt ist sehr positiv: "Es ist eingeschlagen wie eine Bombe", sagt Bibliotheks-Mitarbeiterin Stefanie Herter. Am Ende des Saatgut-Jahres seien die Tütchen mit den Samen "fast leergeräubert" gewesen, obwohl zwischendurch nachbestellt wurde.

Tomaten und Blumen gefragt

Zunächst habe es im Herbst nur wenig Rücklauf gegeben. "Das war zuerst enttäuschend, denn es soll ein Kreislauf sein", sagt Herter. Nach einem Social-Media-Aufruf änderte sich jedoch auch das: "Ich ertrinke in Saatgut", sagt sie. Täglich werde neues Saatgut abgegeben, 81 Sorten in 600 Tüten seien inzwischen für die Saison gepackt. Zum Teil seien es jetzt ganz andere Pflanzen als im vergangenen Jahr. "Und so soll es ja auch sein", so Herter. "Es ist spannend, was zurückkommt. Es geht ja auch um den Spaß, auszusäen." Während letztes Jahr vor allem Tomaten gefragt waren, sind in dieser Saison bisher Blumen beliebt.

Bis aus dem Hunsrück kommen Interessierte zur Saatgut-Bibliothek nach Bad Kreuznach. Das Feedback sei sehr positiv, berichtet Herter. Dazu kommen Anfragen aus anderen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, die sich dem Projekt anschließen wollen und um Beratung bitten.

Start der Saatgut-Bibliothek in Koblenz

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz startet nun eine Saatgut-Bibliothek. Sie wird am Freitag in der Stadtbibliothek Koblenz eröffnet. Zum Start gibt es verschiedene Sorten von Tomaten, Bohnen und Erbsen, Salat, Gartenmelde und verschiedene Blumensamen. Auch hier sind die Tüten kostenfrei, ein Bibliotheksausweis ist nicht nötig. Begleitend dazu gibt es neben einer Bücherauswahl auch Veranstaltungen zum Thema.

Im Angebot seien auch Sorten, die sonst nicht mehr so häufig vertreten sind, sagt Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur in Koblenz. Damit könne auch ein Beitrag zur Bio-Diversität geleistet werden. Das Saatgut könne sich wieder ausbreiten in Gärten und Grünanlagen der Region. Auch sie hat bereits eine Anfrage aus einem kleinen Ort in der Nähe erhalten, der das Konzept aufgreifen will. "Wir sind froh um alle, die die Idee weitertragen. Je mehr Menschen sich dem anschließen, desto besser", sagt Theis-Scholz.

Auch bald in der Pfalz

Und das Angebot an Saatgut-Bibliotheken in Rheinland-Pfalz wächst weiter. Auch in Speyer soll am 15. März eine Saatgut-Bibliothek innerhalb der Stadtbibliothek eröffnet werden.