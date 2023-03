Großer Warnstreik in der Pfalz: Nur Palatina-Busse fahren noch

Nichts geht mehr im Bus-und Bahnverkehr - auch in der Pfalz. Das größte Unternehmen der Region - die BASF - setzt am Montag auf Fahrgemeinschaften.

Nichts geht mehr: Am Hauptbahnhof in Landau parken die Triebwagen wegen des Streiks auf den Gleisen SWR

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) streikt - das heißt, bis Mitternacht fahren auch in der Vorder-und Südpfalz keine Straßenbahnen und Busse sowie Züge der Deutschen Bahn.

Palatina-Bus beteiligt sich nicht am Streik: Das heißt, Busfahrgäste in der Pfalz kommen also zum Beispiel noch von Neustadt nach Landau oder von Haßloch nach Ludwigshafen. Die S-Bahnen durch die Pfalz und das gesamte Gebiet des Verkehrsverbundes fahren nicht.

Autobahnpolizei: Alles normal

Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim läuft der Verkehr auf der A6, A61, A65 und A 650 von Ludwigshafen, Worms bis nach Speyer am Streiktag bislang normal. Es gebe keine besonderen Vorkommnisse, hieß es.

BASF erwartet Pünktlichkeit - trotz Streiks

Bei großen Unternehmen wie der BASF rechnet man nicht mit Beeinträchtigungen - z.B. Staus auf den Einfallsstraßen oder vor den Toren. Der Streik sei lang genug angekündigt und die Mitarbeiter darauf eingestellt. Wer kann, werde wahrscheinlich im Homeoffice arbeiten. Die anderen Mitarbeiter organisieren sich selbständig in Fahrgemeinschaften, teilte das Unternehmen dem SWR auf Anfrage mit. Parkplätze seien ausreichend vorhanden. Jeder Mitarbeiter müsse sich selbst organisieren und sei verpflichtet, auch bei Streik, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.

Schon beim Streik am Freitag war die Haltestelle am Berliner Platz in Ludwigshafen leer SWR

Kinder müssen nicht am Schulunterricht teilnehmen

Wie kommt mein Kind nur in die Schule? Das haben sich bestimmt einige Eltern am Wochenende gefragt. Das rheinlandpfälzische Bildungsministerium hat am Freitag schon reagiert: Bei "einem großflächigen Ausfall von Bussen und Bahnen" entscheiden demnach die Erziehungsberechtigten, ob der Schulweg für ihre Kinder noch zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler könnten dies selbst entscheiden. Doch: In jedem Fall müsse die Schule informiert werden, wenn Schülerinnen und Schüler "aufgrund des Ausfalls öffentlicher Verkehrsmittel und in Ermangelung zumutbarer Alternativen" nicht zum Unterricht kommen könnten.

Hintergrund: Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt

Laut Gewerkschaft ver.di soll durch die Warnstreiks erhöhter Druck auf die Arbeitgeberseite für die Tarif-Verhandlungsrunde am 27. März in Potsdam ausgeübt werden. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro im Monat mehr, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.